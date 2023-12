Glamorocksa 2023

Comparte este contenido

By @glamorocksa

No sé si sabían pero ando por tierras europeas desde hace un rato y elegí Países Bajos como lugar de residencia y ya llevo un par de meses. Pensé que sería divertido compartirles algunas de las cosas que encuentro interesantes de este país.

El año se está yendo volando y para cuando lean esto probablemente ya habrá pasado el famoso San Valentín por lo que en mi afán de compartir información que se me hace entretenida, divertida y relevante encontré un maravilloso museo que desde mi punto de vista se tiene que visitar sí o sí, independientemente del estado amoroso en el que uno se encuentre.

En cuestión de hoteles u hospedajes las opciones son infinitas y variadas, desde glamour y elegancia hasta algo en medio de la selva. Todo depende del tipo de experiencia que quieras vivir y que estés buscando, pero qué te parece experimentar unos días en algún lugar pequeño, sin duda algo diferente que podría resultar en una aventura.

¡Llegó la primavera! Y con ella la felicidad de buscar el mejor spot para ver los bellos tulipanes en los Países Bajos. Es por eso que les compartiré algunas de las actividades para buscar la foto de instagram en lugares esplendorosos, conocer su historia o simplemente disfrutar la temporada rodeados de hermosas flores.

Una de las aventuras más interesantes para los amantes de los parques y quizás hasta de los que no lo son es una visita a Efteling, el más grande en los Países Bajos.

El tema de la sustentabilidad no ha pasado de moda, por el contrario, son cada vez más las empresas, países, personas que se suman a esto y buscan de alguna forma integrar la sustentabilidad a sus vidas. En el turismo esto no es la excepción, hay desde tips para viajar mucho más ecofriendly, hasta lugares únicos con propuestas innovadoras que son el ejemplo de un claro cambio hacia el futuro.

Las redes sociales han sido el foro de un tema muy controversial en los últimos días, por las declaraciones sobre la supuesta y posible existencia de OVNIs en el mundo, un dato que sin duda muchos ya creían que era posible, como el famoso Jaime Maussan. Otros probablemente aún a pesar de las afirmaciones recientes se han de mantener un tanto escépticos.

Por si no lo sabían el famosísimo pintor impresionista Vincent Van Gogh nació en los Países Bajos por allá de 1853. ¿De qué nos sirve esta información? Bueno, a pesar de que la mayor parte de su vida adulta estuvo en Francia, en el país de los tulipanes dejó su huella de cierta forma. Además del museo que lleva su nombre y se encuentra en Ámsterdam o de la casa en Nueva Ámsterdam donde trabajó y vivió algunos meses, otro sitio importante en su vida por Holanda es Nuenen.

Esta vez no vengo a hacer un conteo de nada o recomendarles lugares, en esta ocasión voy a compartir algo que viví para ver si puedo inspirarlos un poco a salir de su zona de confort cuando viajan y tratar de explorar no sólo una experiencia diferente, sino local. Nada como disfrutar vivencias en otros sitios y vencer miedos, para aprender más sobre nosotros y otras culturas. En años anteriores hice mi columna para este medio sobre estadios de fútbol, entre mis favoritos estaba el famoso De Kuip ubicado en Países Bajos y al ser una persona que disfruta del fútbol siempre había querido vivir un partido en otro país, por lo que cuando una amiga me invitó no lo pensé dos veces y acudí.

Un año más que se va, quién diría en aquellos años de pandemia donde todo el mundo estaba en crisis que llegaríamos tan rápido a 2023 y ahora 2024. Sin duda, el tiempo pasa. Navidad es de las épocas más tradicionales en la mayor parte del planeta, tiempo de reflexión, celebración, agradecimientos, y sobre todo familia y seres queridos. Así que para aquellos que buscan algo diferente pero con ese vibe de luces, colores, comida caliente, chocolate y más les voy a compartir algunas opciones en hoteles, pero no son hoteles cualquiera, parecen sacados directamente de Villa Quién y la navidad se respira en todas partes.