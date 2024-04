Un viaje a través del paladar

Comparte este contenido

By @glamorocksa

Siempre me la paso hablando de lugares qué visitar, destinos por conocer y recomendaciones que tienen que ver con sitios, pero cuando se viaja algo que también cambia, además de la cultura de cada país, es su comida. En los diferentes rincones de este planeta igualmente se puede experimentar un viaje a través de diversos sabores que sin duda tentarán a los paladares más aventureros. Platillos que desafían las percepciones que cada uno tiene de “delicioso” pero que sin duda a veces vale la pena probar porque si de algo se trata salir es de experimentar.

1. Casu Marzu

A ver, yo soy fanática del queso pero no de este. El Casu Marzu se encuentra en la isla italiana de Cerdeña y su elaboración es lo que pone en jaque las mentes de quienes lo quieran probar, pues está hecho gracias a larvas de moscas de este queso que se introducen buscando la fermentación por tres meses para darle una consistencia cremosa. Algunos lo llaman el “queso más peligroso” por las consecuencias que podría traer a la salud consumirlo. Yo sólo les dejo el dato por cultura, pero a este sí no me atrevería ni a verlo.

2. Stargazy Pie

Originario de Cornwall en Reino Unido, en el suroeste de Inglaterra; es un plato tradicional que despierta curiosidad por su peculiar presentación. Consiste en un pastel de pescado relleno de sardinas o arenques, con las cabezas de los pescados sobresaliendo a través de la masa, como si estuvieran «mirando hacia las estrellas». Este plato, además de ser una delicia culinaria, tiene una historia fascinante que se remonta a siglos atrás.

3. Balut

De este seguramente has escuchado o leído algo. Tradicionalmente de Filipinas es un huevo de pato fertilizado por 15 días, lo que hace que el embrión esté parcialmente formado, siendo muy extraño para muchas personas. Se cocina como huevo duro, se beben los líquidos y luego se puede sazonar el contenido con sal, todo se come directamente del cascarón. Este también paso, para ser honestos, no se me antoja nada.

4. Hákarl

Originario de Islandia, es un plato elaborado a partir de carne de tiburón que puede pesar hasta 1 mil 200 kg, es fermentada y en su país es considerado un manjar. Su olor es parecido al amoniaco por lo que lo hace menos atractivo, surge de tiempos de hambruna en aquella nación durante el invierno. Tradicionalmente, la carne se entierra durante varios meses para permitir que las bacterias descompongan las toxinas presentes en el tejido del tiburón. Se vende cortado en cubitos y se suele combinar con pan y queso.

5. Sannakji

En Corea del Sur, el Sannakji es una exquisitez que desafía los límites de cualquier persona. Básicamente es un pulpo pequeño y crudo, que se corta vivo en trozos y servido inmediatamente por lo que podrías ver a los tentáculos aún moviéndose cuando vayas a degustarlo. Se condimenta con ajonjolí y aceite de sésamo, algo bastante sencillo. Es un platillo un poco peligroso ya que hay que masticarlo sumamente bien para que las ventosas de los tentáculos no se adhieran a la boca o peor aún, a la garganta.

6. Fugu

Considerado un manjar tenemos al Fugu, tradicional de Japón. Un pez globo que contiene una fuerte neurotoxina en su hígado y otros órganos por lo que podría llegar a matar al que coma alguna de estas partes, de hecho hay un caso muy famoso de un actor japonés al que le pasó. A pesar de que puede ser peligroso, hay chefs especializados en su preparación quienes deben seguir rigurosos protocolos y medidas para eliminar las partes venenosas, dejando solo la carne segura para el consumo. Por lo que se recomienda ir a restaurantes donde son expertos en el pez globo para no correr riesgos, pero de todas formas. ¿Te atreverías?

7. Surströmming

Arenque fermentado tradicional de Suecia. Durante la primavera el arenque es capturado para después salarlo en barriles que se mantienen a temperatura ambiente durante un mes para posteriormente ser enlatados. El Surströmming se caracteriza por su fuerte olor a podredumbre. Este manjar sueco se disfruta en fiestas como Navidad, Pascua o Midsommar. Para los primerizos, su olor es sumamente desagradable así que vayan teniéndolo en cuenta si piensan probarlo.

8. Tarántulas fritas

Probablemente las puedas encontrar en cualquier parte del mundo incluyendo México, pero en Camboya son el snack estrella. Una fuente de alimento común que puedes encontrar en cualquier parte, los sirven fritos y su textura podría ser que te ahuyente, son crujientes por fuera y suaves por dentro, al final el shock para quienes no están acostumbrados es más mental que otra cosa. Personalmente no soy fan de este tampoco, prefiero los chapulines.

9 . Snake Wine

También conocido como “sorghum” puedes encontrar esta bebida en Asia, particularmente China, Vietnam, Tailandia o Laos. Una bebida alcohólica elaborada introduciendo serpientes venenosas en botellas de licor de arroz dejándolas fermentar por meses o hasta años, el veneno no es peligroso ya que gracias al etanol pierde su potencia. Antiguamente se creía que esta bebida poseía propiedades medicinales y afrodisíacas, y es considerada una muestra de valentía y fuerza en algunas culturas. ¿Sí o no? ¿Se atreverían?

10. Haggis

Un platillo emblemático de la gastronomía escocesa que sin duda puede resultar extraño a los paladares no familiarizados con él. Es un embutido de diferentes partes de la oveja, específicamente corazón, pulmones e hígado que se mezclan con cebolla, avena y especias, todo ello junto a grasa del propio animal y lo hierven por tres horas. Y mientras lo lees puede sonar muy poco apetitoso pero para muchos escoceses su sabor es delicioso, se come con guarniciones como puré de papas o una salsa de whisky.

11. Cuy

En Perú encuentras el cuy, una fuente de proteínas para la gastronomía andina muy apreciada que se remonta a tiempos precolombinos. Este roedor comúnmente se asa o fríe y se sirve con papas y salsa. A pesar de que para algunos pueda resultar rara la idea de comer un animal de compañía, el cuy es una parte importante de la dieta y la cultura culinaria de muchas comunidades en Perú y hay muchísimas recetas donde es su principal ingrediente.

12. Durian

Tiene un aspecto curioso con picos que parecen espinas y también la puedes encontrar en cualquier mercado del sudeste asiático. Esta fruta que puede pesar hasta casi tres kilos se caracteriza por su fuerte olor que no es muy agradable a la nariz, por lo que muchos hoteles tienen prohibido a los huéspedes tenerla en habitaciones e incluso hay transportes que piden no traerla por su hedor. Pero a pesar de esta característica su pulpa es usada en variedad de platillos.

¿Y qué les parece este recorrido por diferentes países a través de su comida? El mundo está lleno de tesoros sensoriales, listos para que los viajeros intrépidos los exploren y deleiten. La gastronomía, sin duda también nos lleva por un viaje cada vez que nos atrevemos a probar algo diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuál de estos alimentos te animarías a disfrutar?