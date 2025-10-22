¿Te atreves a verla? Esta casa inspirada en IT causa miedo en CDMX

¿Eres fanático de Pennywise? Entonces esta casa es para ti. Esta atracción se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan experiencias escalofriantes en Halloween. Prepárate para tomarte cientos de selfies en un escenario que parece sacado directamente de una película de horror.

En la Ciudad de México no solo podrás complementar tu visita con esta fachada de espeluznante, sino también sumarte al Gran Desfile de Día de Muertos, participar en un tour ciclista por casas embrujadas y altares tradicionales, y cerrar con broche de oro en el Festival de Café, Chocolate Mexicano y Pan de Muerto 2025, donde podrás disfrutar de una deliciosa variedad de repostería típica de la temporada.

Ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, esta fachada sorprende por su decoración única. Aquí encontrarás luces parpadeantes, humo, paredes cubiertas de pintura roja y figuras de payasos en cada rincón, transportándote al escalofriante pueblo de Derry.

Aunque no se puede ingresar al recinto, puedes aprovechar los spots en el exterior para tomarte fotos o curiosear junto a tu familia o amigos fanáticos de la novela de Stephen King.

¿Dónde está la casa del payaso Pennywise en CDMX?

Esta casa ya es reconocida en la zona por su creatividad, pues cada año cambia de temática con homenajes a películas icónicas como El Conjuro o La Monja. En esta ocasión fue dedicada al universo de King.

Si te das una vuelta, podrás encontrar los famosos globos rojos flotando —el distintivo más reconocible de Pennywise—, además de figuras de payasos con sonrisas torcidas, neblina artificial, luces rojas y un espiral pintado en el muro que complementan la atmósfera. Todo está pensado para sumergirte en un escenario aterrador, entre muchos otros detalles espeluznantes.

La casa se encuentra en calle Quito 864, colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero.