Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party: el desfile de Halloween más divertido y familiar de Disney World

Este otoño, Disney World se convierte en el epicentro del Halloween más mágico del año. Hasta el 31 de octubre, Magic Kingdom celebra el evento Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, lleno de disfraces, espectáculos nocturnos y atracciones temáticas para toda la familia.

Si eres fan del reino mágico, no te puedes perder las nuevas experiencias que trae esta edición. Podrás conocer a Mickey y Minnie Mouse en Town Square Theater y adentrarte en Storybook Circus, transformado en un espacio con fantasmas amigables, ideal para familias con niños pequeños.

También podrás divertirte en grande en ZOM-BEATZ BASH, una fiesta de baile inspirada en la película ZOMBIES 4: Dawn of the Vampires.

Además, regresan actividades populares para disfrutar al máximo el espíritu de la Noche de Brujas, con música espeluznante, efectos especiales y mucho más en estos espacios:

Sube a Space Mountain en completa oscuridad, al ritmo de melodías tétricas.

Gira en la Mad Tea Party, ahora con súper iluminación que crea un ambiente único.

Ríe con los chistes especiales en el Piso de la Risa de Monsters Inc.

También estarán disponibles las atracciones clásicas de Magic Kingdom Park, como Pirates of the Caribbean, The Magic Carpets of Aladdin, Swiss Family Treehouse y Jungle Cruise, entre otras.

Un desfile embrujado

Si viajas en familia, no se pueden perder el espectáculo escénico protagonizado por las icónicas Hermanas Sanderson de Hocus Pocus. Estas tres brujas desatan sombras siniestras, pesadillas espeluznantes y el poder de sus aliados más oscuros para preparar la poción más poderosa de la noche. ¡Prepárense para un hechizo encantador que envolverá a todos los presentes!

Vive un baile de máscaras con personajes y algunos rostros icónicos de Haunted Mansion. Aquí verás pasar en carrozas a ruines villanos, fantasmas terroríficos y otros personajes emblemáticos durante este fascinante desfile.

Mira cómo el cielo se ilumina con un espectáculo de Halloween lleno de láseres y fuegos artificiales. Durante esta increíble presentación, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck y Goofy son secuestrados y llevados a una misteriosa casa embrujada, donde se encontrarán con esqueletos bailarines, fantasmas que bailan el vals y varios villanos de Disney.

No olvides disfrutar de la cocina gourmet de Halloween, o darte un gusto con un bocado rápido en alguno de los muchos y queridos rincones embrujados del parque.

Descubre también los platillos de la temporada, como:

Madame Leota Séance Candle: pastel red velvet con mousse de galletas y crema.

Cheesecake con forma de Mickey: cheesecake de calabaza sobre base de galleta Graham, con ganache batido de chocolate blanco.

Costilla de res con papas moradas alargadas: estofado con vino tinto, higos, pimientos y un toque de chocolate amargo.

¡Déjate hechizar por estas delicias exclusivas de Halloween y disfruta una experiencia culinaria tan mágica como espeluznante!