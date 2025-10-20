Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en la CDMX, lo que debes saber

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 es uno de los eventos más esperados de esta temporada en la Ciudad de México, no solo por su espectacularidad visual, sino por su impacto en el turismo nacional e internacional. Esta celebración se ha convertido en una vitrina cultural que posiciona a la capital como uno de los principales destinos del mundo durante el otoño.

El desfile se llevará a cabo el 1 de noviembre a las 14:00 horas, iniciará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y recorrerá Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino. Durante el trayecto, miles de asistentes disfrutarán de carros alegóricos, catrinas monumentales, comparsas y personajes emblemáticos que celebran la tradición mexicana de honrar a los que ya no están.

Este año, el desfile rendirá homenaje a Rodrigo González “Rockdrigo”, figura clave del rock urbano. Entre los invitados especiales destacan El Haragán, quien interpretará sus canciones, así como integrantes de La Maldita Vecindad y Amanda González, hija del músico homenajeado.

Un evento clave para el turismo

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 no solo es una celebración cultural; representa un motor económico para la ciudad. Cada año atrae a miles de visitantes nacionales y turistas extranjeros, lo que impulsa la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, el transporte y la compra de artesanías y experiencias turísticas.

Este desfile es una muestra del poder del turismo cultural en la capital. Su proyección internacional, impulsada por películas, medios globales y redes sociales, posiciona a la Ciudad de México como un destino vibrante y único. De acuerdo con cifras oficiales, la edición anterior generó una ocupación hotelera superior al 85% durante ese fin de semana y una derrama económica de más de 4 mil millones de pesos.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Celebra una de las tradiciones más representativas de México.

Reúne arte, música y memoria colectiva en un solo evento.

Ofrece un ambiente festivo que atrae a familias, turistas y amantes de la cultura.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 convertirá a la Ciudad de México en un escenario vivo de tradición, identidad y proyección internacional. Un espectáculo que no solo se observa, sino que se vive intensamente.