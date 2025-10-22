Madrid Medieval: conoce el restaurante que convierte la cena en una aventura épica

¿Te gustan las historias medievales? Madrid Medieval te transporta a un mundo de fantasía y aventura, donde la historia cobra vida y la diversión ruge como un dragón en plena batalla. Este restaurante temático te hará sentir como un auténtico rey mientras disfrutas de platillos y bebidas inigualables, todo en un ambiente gótico que te llevará a otra época.

Quienes visitan la ciudad madrileña no pueden dejar pasar la oportunidad de adentrarse en Cueva Dragón: una sala que evoca antiguos rituales, donde la oscuridad y la leyenda se entrelazan.

En Embate Barbárico podrás lanzar hachas, aprender con expertos y vivir una experiencia única, sin importar tu nivel. Todo en un entorno seguro, donde la aventura está asegurada.

Si buscas saciar tu hambre, este lugar te espera con banquetes inspirados en recetas legendarias, acompañados de postres y brebajes de druida que te transportarán directo al Valhalla.

Desde cócteles como Leche de Dragón o Elixir del Amor, hasta platos como boquerones en vinagre, tablas de embutidos y quesos, la variedad es amplia y deliciosa. Todo pensado para recargar energías mientras disfrutas de un espectáculo que te devolverá a la Edad Media, con danzas, bufones y mucho más.

Y para cerrar con broche de oro, no olvides visitar El Bazar del Reino, donde encontrarás tesoros traídos de los confines de Gondor, Rohan, Meereen o incluso la antigua Aquilonia.

¿Dónde se encuentra Madrid Medieval?

Si ya estás listo para vivir esta experiencia, Madrid Medieval te espera en la Calle de San Bernardo, 4, en pleno distrito Centro de Madrid (28013). Abre sus puertas todos los días de la semana.

Lunes a Jueves: 19:00 a 00:00 horas

19:00 a 00:00 horas Viernes: 19:00 a 02:00 horas

19:00 a 02:00 horas Sábado: 18:00 a 02:00 horas

18:00 a 02:00 horas Domingo: 18:00 a 00:00 horas.

Te recomendamos reservar con antelación a través de su página oficial para asegurarte un lugar en esta aventura única.