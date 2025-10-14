Halloween Race 2025 en CDMX: ¿cuándo y dónde será?

La temporada de Todos los Santos ya comenzó, y la Ciudad de México será sede de una de las carreras más aterradoras del año: Halloween Race. En este evento, los asistentes podrán correr disfrazados de su personaje favorito bajo la luz de la luna, rodeados de escenarios pintorescos con luces neón, pintura fluorescente y música en vivo.

Organizado por Asdeporte, el evento se llevará a cabo en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los corredores disfrutarán de una impresionante panorámica del nuevo circuito de los Lagos del Bosque de Aragón, a lo largo de un recorrido de 5 kilómetros.

Si aún no tienes planes para el 25 de octubre, esta carrera es una excelente opción. Los participantes podrán correr, caminar, saltar o bailar en un ambiente lleno de diversión y apto para toda la familia.

“Nuestra carrera se realizará en un ambiente de fiesta, donde puedes participar caracterizado de tu personaje favorito. Tu kit de corredor incluye pintura corporal neón, mucha diversión, luces brillantes y la oportunidad de admirar la bella vista del nuevo circuito de los Lagos del Bosque de Aragón”, se lee en la página oficial del evento.

El evento no solo contará con una categoría general para ambas ramas (femenil y varonil), sino que también habrá categorías infantiles.

Pero si buscas más planes al aire libre, otra gran opción es el Tour Ciclista del Día de Muertos, donde los capitalinos recorrerán casas embrujadas, visitarán altares y ofrendas tradicionales, y seguirán la deliciosa ruta del pan de muerto. Una experiencia única que combina actividad física, cultura y misticismo por las calles de la ciudad.

¿Cuánto cuesta la Halloween Race 2025?

Los interesados deben inscribirse a través del portal oficial de Asdeporte o en cualquier tienda Innovasport del país.

Costos de inscripción:

General: $420 pesos

$420 pesos Infantil (6 a 10 años): $300 pesos

¿Qué incluye tu kit?

La entrega del kit será el sábado 25 de octubre, junto al invernadero del Bosque de Aragón, en un horario de 14:00 horas a 18:00 horas. Este incluye:

Playera Full Print alusiva al evento

Número de corredor Full Print

Accesorio individual (dama o caballero) temático

Pintura corporal neón

Medalla que brilla en la oscuridad (para quienes crucen la meta)

Kit de recuperación

Hidratación al llegar a la meta

Guardarropa

Servicio médico

Te recomendamos llegar con anticipación a la entrega de kits, ya que no se garantiza la disponibilidad de tallas después del horario establecido y no se harán entregas fuera de ese periodo.