6 escalofriantes y divertidas actividades de Halloween en Hoteles Hilton

Planea tu próximo viaje en torno a Halloween, que sólo se vive en octubre, Hilton será tu cómplice de espeluznantes experiencias.

¿Sabías que esta tradición tiene raíces celtas? Sus inicios se remontan a 2 mil años, cuando ellos marcaban la transición de la luz del verano a los fríos días de invierno con el ritual gaélico de Samhain el 31 de octubre. Esta cultura, creía que en esa época el velo que separaba el mundo de los vivos al de los muertos era más tenue, por lo que los fantasmas de los muertos regresarían al mundo terrenal. Para ahuyentarlos, encendían hogueras y se disfrazaban con pieles de animales en la cabeza.

Un cambio nada oculto

La festividad se popularizó en Norteamérica, por la masiva ola de inmigrantes escoceses e irlandeses (quienes trajeron la tradición de tallar caras en verduras para ahuyentar a los espíritus), en el siglo XIX.

Lo que es innegable es que abrazar lo espeluznante y misterioso a través de historias de fantasmas y personajes sobrenaturales le añade un toque de fantasía, que invita a que la celebración sea más divertida. Por ello, Hilton ha preparado diferentes actividades en octubre, para salpicar las visitas de los huéspedes con la esencia del Halloween. Indispensables disfraces, elixires brumosos y actividades que invitan a disfrutar de momentos únicos con los amigos o la familia.

Lo mejor, es que encontrarás hechizantes experiencias en algunos de sus hoteles, con el sello Hilton. Elige cuál es tu favorito, para que reserves de inmediato:

1- Terroríficas mascotas

Frente a la bahía tendrás la oportunidad de incluir a tu perrito en las celebraciones, gracias al concurso BooFront Pet Costume, un evento comunitario en Bayfront Park en conjunto con el Helen Woodward Animal Center. No solo se podrán llevar premios, también habrá snacks para tus mascotas. Esta edición será el 25 de octubre.

Las pócimas, servidas en vasos de calavera, que son parte del Halloween, las encontrarás en Hudson & Nash. Elige entre: The Witch Dr. con ginebra, Chartreuse verde, licor de marrasquino, notas herbales y cítricas o el Black’s Beach, que lleva tequila Cutwater reposado, Cointreau y ginger beer. En Odysea Waterfront Lounge encontrarás el Zombie Punch con ron oscuro Bali Hai, mezclado con mango, limón y piña o el Dark Side Martini con tequila Casamigos reposado, carbón activado y jarabe de canela.

Fantasmagórico anfitrión: Hilton San Diego Bayfront en San Diego.

2- Coctelería embrujada

Imagínate, tú mismo podrás crear tus pócimas, sólo tienes que acudir a la clase de cócteles Pick Your Poison, donde te enseñarán a mezclar vodka, tequila o whisky terroríficamente. Te asesorará el mixólogo Hauk Cornell. Lo mejor, podrás degustar dos bebidas, el 23 de octubre de 18:00 a 20:00 horas. Tiene un costo de $60 USD, además de un 20 % en consumo antes o después de la clase. Reserva en OpenTable de Galley o HWPB FareHarbor.

Fantasmagórico anfitrión: Hilton West Palm Beach en Palm Beach.

3- Brebaje fantasmal

Si prefieres únicamente disfrutar de las pociones, no te puedes perder de The Netherworld Swizzle, inspirado en el musical de Broadway Beetlejuice. Para reflejar su peculiar estilo es de color morado oscuro, que se logra al mezclar Midori, ron blanco, un toque de jugo de limón y el acento impactantemente oscuro lo provee la Crème de Violette. Te encantará por su mágico sabor dulce y afrutado.

Fantasmogórico anfitrión: Tempo by Hilton New York Times Square, en Nueva York.

4- Escalofriante recorrido

Es el que gozarás al descubrir los rincones más tétricos del histórico edificio Martinique New York, mientras lees recortes relatos de huéspedes y empleados, que probablemente se encuentran en el más allá. Esta experiencia se puede vivir a través del tour especial de Halloween que te lleva por una caminata guiada por Tara Williams, historiadora residente. Resérvalo en Spirits of Martinique New York, An After Dark Tour, pues exclusivamente hay dos tours el día 23 de octubre: uno al atardecer y otro en la noche; apto para quienes no temen a la oscuridad.

El broche de oro puede ser una visita al hot spot The Bronze Owl, que invita a celebrar el Halloween con una pócima de pesadilla: Nightmare on 33rd St., que estremece con vodka RumChata con especias de calabaza, leche de coco, bitters de chocolate, canela y malvavisco tostado. Pruébalo durante todo octubre.

Fantasmagórico anfitrión: Martinique New York on Broadway, Curio Collection by Hilton en Nueva York.

5- Visiones ahumadas

Debes estar preparado para no morir de un susto en cuanto escuches un ¡booo! Al vivir la experiencia fantasmal del Ghost Tour Package. ¿Qué incluye? Además, de relatos de fantasmas y leyendas escalofriantes de la Crescent City, podrás deleitarte con el sabor ahumado de The Poison Apple, elaborada con whisky Crown Apple, sour Apple Schnapps, sidra de manzana y un cubo de hielo seco para que parezca creada por una bruja. Solicítalo mediante el enlace de reservas, y el equipo de recepción hará la compra de boletos.

Fantasmagórico anfitrión: Hilton New Orleans Riverside en Nueva Orleans. Sin embargo, hay otra divertida experiencia, muy especial para continuar con las tétricas festividades más allá de Estados Unidos.

6- Elixir de hadas

Proviene del reino encantado de las hadas, por lo que después de beberlo puede generar efectos mágicos e inesperados que van desde las risas incontrolables, alas temporales, hasta el impulso de conquistar castillos. Nos referimos al Blue Fairy´s Curse, que tiene una esencia brillante por el vodka Blue Fairy, mezclado con jarabe de violeta, jugo de limón siciliano y un toque de agua con gas. Resplandecerá con tonos sobrenaturales una vez que sea sentenciado a las llamas.

Mágico anfitrión: Hilton Rio de Janeiro Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

¿Cuál será tu elección? Sin importar cuál sea, te llevarán a conocer un lado diferente del Halloween.