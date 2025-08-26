Mercado de Magia y Buenas Vibras llega a CDMX: ¿Cuándo y dónde será?

¿Crees en el oráculo? Esta es una señal para ti. La Ciudad de México vivirá la 14ª edición del Mercado de Magia y Buenas Vibras, un espacio donde los creyentes del tarot y amantes de los michis podrán reunirse para conmemorar, compartir y atraer mejores energías.

En esta edición cargada de arte espiritual, los asistentes podrán encontrar productos holísticos y esotéricos como joyas, cuarzos, velas, ropa, inciensos, artículos de aromaterapia y artesanías, así como objetos pensados especialmente para los fans de los gatos.

Así que, si quieres quitarte las malas energías, esta es una excelente opción para ti. Durante el evento podrás asistir a lecturas espirituales, tiradas de runas, limpias energéticas, así como participar en talleres, conferencias, y otras actividades.

Si estás interesado en asistir y aún no sabes dónde ni cuándo se realizará, en INVERTOUR te compartimos los detalles.

¿Cuándo será el Mercado de Magia y Buenas Vibras en CDMX?

La 14ª edición de este mercado se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre, justo antes de las celebraciones de Día de Muertos y Halloween. El evento tendrá lugar de 11:00 a 18:00 horas en el Foro Tonalá 308, ubicado en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

El recinto está próximo a la estación Centro Médico, accesible tanto por la Línea 9 del Metro como por la Línea 3 del Metrobús.

La entrada es gratuita para el público en general; sin embargo, las actividades dentro del bazar tienen un costo que va desde los 80 pesos. Mientras que el precio de los objetos puede varía según la elección de cada persona.

Si buscas completar tu colección o adquirir algún artículo mágico, este bazar es el lugar perfecto para ti. Allí encontrarás tanto aficionados como expertos en el arte de la magia, además de productos que te ayudarán a conectar con el universo y aclarar tu mente.