Fráncfort, uno de los mejores lugares para visitar

Explora desde los rascacielos con vistas panorámicas hasta la milla cultural Museumsufer y las rutas del Riesling. Una guía estratégica te ayudará a realizar una vista excepcional a esta ciudad europea multi galardonada.

Es un sitio de fascinantes contrastes donde un horizonte espectacular se combina con el encanto de las casas con entramado de madera, mientras que las finanzas coexisten con una escena cultural vibrante y auténtica. Un estudio realizado por InsureandGo Travel Insurance y basado en un análisis de alrededor de 1.3 millones de reseñas en Google Maps, lo ubicó entre los 10 destinos más auténticos de Europa en 2026.

Múltiples reconocimientos

Aunque no es la única presea que ha obtenido en lo que va del 2026, ¿sabías que Fráncfort tiene un lugar en la lista de Condé Nast Traveler como uno de los mejores puntos turísticos del mundo para 2026? Además, de todas las celebraciones, exposiciones, festivales y talleres brinda excelentes perspectivas para realizar un viaje a este sitio conocido como Mainhattan por sus impresionantes vistas con rascacielos.

8 actividades imperdibles

A continuación algunas de las razones para elegirlo para tu próxima odisea: