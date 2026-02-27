Fráncfort, uno de los mejores lugares para visitar
Explora desde los rascacielos con vistas panorámicas hasta la milla cultural Museumsufer y las rutas del Riesling. Una guía estratégica te ayudará a realizar una vista excepcional a esta ciudad europea multi galardonada.
Es un sitio de fascinantes contrastes donde un horizonte espectacular se combina con el encanto de las casas con entramado de madera, mientras que las finanzas coexisten con una escena cultural vibrante y auténtica. Un estudio realizado por InsureandGo Travel Insurance y basado en un análisis de alrededor de 1.3 millones de reseñas en Google Maps, lo ubicó entre los 10 destinos más auténticos de Europa en 2026.
Múltiples reconocimientos
Aunque no es la única presea que ha obtenido en lo que va del 2026, ¿sabías que Fráncfort tiene un lugar en la lista de Condé Nast Traveler como uno de los mejores puntos turísticos del mundo para 2026? Además, de todas las celebraciones, exposiciones, festivales y talleres brinda excelentes perspectivas para realizar un viaje a este sitio conocido como Mainhattan por sus impresionantes vistas con rascacielos.
8 actividades imperdibles
A continuación algunas de las razones para elegirlo para tu próxima odisea:
- Posee contrastes culinarios, su escena gastronómica se describe como una de las más emocionantes de Alemania. Puedes gozar de su tradicional vino de manzana, Apfelwein. Visitar su mercado gastronómico Kleinmarkthalle, donde comen los lugareños. Degustar los sabores de las tabernas de Sachsenhausen. Probar su floreciente escena culinaria en sus restaurantes con estrella Michelin.
- Conoce el corazón cultural, el Museumsufer, que alberga una hilera de 39 museos de talla mundial a lo largo del río Meno. Las vistas son impresionantes.
- Sube a la Torre Principal, uno de los pocos rascacielos con mirador público. Lo ideal es hacerlo por la tarde, para apreciar cómo se oculta el sol y las luces comienzan a brillar.
- Sorpréndete en Palmengarten, el jardín botánico más grande de Alemania, que posee la Blüten- und Schmetterlinghaus (casa de las flores) con bioinstalaciones que muestran cómo la naturaleza y la arquitectura se pueden fusionar para enfriar las islas de calor urbano.
- Realiza excursiones de un día al Parque Natural de Taunus, practica senderismo para llegar a Großer Feldberg y súbete a una bicicleta que te conducirá a explorar los castillos cercanos de la región, como Burg Kronberg o las ruinas medievales de Burg Königstein. También es posible sumergirse en sus manantiales geotermales y minerales.
- Si eres amante del vino, tienes que explorar la región vinícola de Rüdesheim am Rhein, muy cerca del río Rin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sube al teleférico que pasa sobre las viñas para llevar al Monumento Niederwald, desciende caminando y disfruta de una cata de Riesling.
- Toma el tren para explorar Heidelberg, que cuenta con las ruinas del sitio más romántico de Alemania. Visita su castillo Schloss Heidelberg y recorre el sendero de los filósofos para admirar las vistas que inspiraron a los poetas alemanes.
- Ninguna visita a Fráncfort está completa sin visitar el Römer, el emblemático ayuntamiento de 600 años. Ubicado en el casco antiguo, recientemente reconstruido, es un símbolo de la zona. Pasea entre sus encantadoras calles adoquinadas, mientras observas las casas con entramado de madera, en medio de la ciudad moderna.