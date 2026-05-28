¿Por qué Vietnam, Sri Lanka y Malasia serán favoritos este verano?

¿Buscas el próximo bestseller asiático para este verano? Descubre los tres favoritos que lideran las tendencias de viaje gracias a su conectividad, exenciones de visa y una oferta calidad-precio imbatible.

Tres destinos de Asia se alinean con los deseos de los turistas que exigen calidad-precio, experiencias variadas, climas excepcionales y espectaculares escenarios. Hablamos de Vietnam, que muestra una excelente conectividad; Sri Lanka, con diversas aventuras; Malasia, con bellezas naturales.

Así que si estás dispuesto convertirlas en tu próxima travesía, descubre las maravillas que ofrecen:

Auténtica

¿Sabías que para recorrer Vietnam cuentas con la asistencia de aviones, trenes y autobuses? Lo que permite que tus odiseas sean más flexibles y puedes elegir entre playas o ciudades. Lo mejor, siempre tendrá joyas por explorar como:

La isla Ly Son, a unos 30 kilómetros de la costa de la provincia de Quảng Ngãi, se ha convertido en el destino vietnamita más buscado para el verano de 2026. Sorprende por su paisaje moldeado por antiguas erupciones volcánicas y acantilados de basalto negros, que contrastan con sus aguas turquesas.

Mientras que la isla An Bihn, es más pequeña, alberga arrecifes de coral, podrás andar en kayak, pasear en pequeñas barcas de mimbre o esnorquelear para descubrir su diversidad marina.

Tây Ninh, te invita a visitar la montaña más alta del sur que alberga a la Dama Buda y después dirígete a su templo Cao Dai.

Multifacética

Poco a poco, Sri Lanka se ha posicionado como un favorito; registra un aumento del 9.7 % en llegadas internacionales, según cifras de MICE Travel Advisor. Cautiva por sus múltiples experiencias que invitan a combinar playas, patrimonio cultural y vida silvestre, todo dentro de una zona relativamente compacta. Qué ofrece este verano:

Vive el Festival de Reggae ONE LOVE 2026, del 7 al 9 de agosto se celebrará en la costa de Bentota, que alberga playas vírgenes y el 10 de agosto cerrará en Port City Colombo con una fiesta exclusiva. El objetivo es invitar a los turistas a prolongar su estancia porque conecta la costa sur en un corredor turístico integrado.

Explora el Fuerte de Galle, una ciudad amurallada, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los ejemplos más impresionantes de fortificación europea fusionada con influencias del sur de Asia. Te invita a recorrer calles empedradas, edificios coloniales, hoteles boutique, galerías de arte, cafés.

Si eres intrépido, tienes que visitar Arugam Bay, reconocido mundialmente como su paraíso del surf, con un ambiente relajado y una cultura artística.

Hospitalaria

Por su parte, Malasia gana popularidad como referente de accesibilidad al ofrecer entrada sin visa a diferentes naciones, incluida México; recibirás una exención de visa de hasta 30 días al llegar al país. Tiene precios asequibles para todos los presupuestos y es ideal para una inmersión cultural. Por ello te invita a:

Observar el atardecer en la playa Tanjung Aru en Kota Kinabalu, que ofrece un espectáculo maravilloso mientras el crepúsculo naranja y carmesí se pierde en el mar. No te vayas sin una foto en Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, una mezquita rosada.

Sumergirte en el ambiente antiguo y moderno que ofrece Malaca, una ciudad con un ritmo pausado cuyas calles ribereñas te harán sentir en un set cinematográfico.

Disfrutar del paraíso de la gastronomía Penang, que ofrece platillos tradicionales. Además, por todos lados te toparás con graffitis divertidos y murales modernos.

¿Cuál de ellas te ha seducido más para planear tu próximo viaje?