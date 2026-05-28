Eclipse solar 2026: ¿En qué países podrá verse este espectacular fenómeno astronómico?

Un acontecimiento astronómico se perfila como uno de los sucesos más esperados del año. Se trata del eclipse total de Sol, un espectáculo natural que podrá apreciarse desde la península Ibérica por primera vez en más de un siglo.

El fenómeno tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Su trayectoria iniciará sobre el océano, avanzará cerca del Polo Norte y, posteriormente, la sombra generada por la Luna descenderá hacia el ecuador.

De manera parcial, el eclipse podrá contemplarse en distintas zonas de:

Norteamérica

Europa

El norte de África

Sin embargo, los sitios más privilegiados serán aquellos donde el oscurecimiento solar podrá apreciarse en su totalidad. En este caso, la lista de territorios es mucho más limitada y el evento únicamente será visible de forma total en:

Groenlandia

Islandia

España

España, el mejor punto de observación del eclipse solar

El espectáculo astronómico alcanzará su punto máximo en España, donde atravesará el país de oeste a este y podrá apreciarse en ciudades como:

Coruña

Oviedo

León

Bilbao

Zaragoza

València

Palma

El territorio español se ubica al final de la franja de totalidad, por lo que el acontecimiento coincidirá con el atardecer, cuando el Sol se encuentre muy próximo al horizonte.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, esta situación hará necesario buscar espacios con buena visibilidad hacia el oeste para disfrutar del suceso. Además, al desarrollarse durante el verano, existen altas probabilidades de cielos despejados en gran parte del país.

Las autoridades también recomiendan emplear protección especializada para seguir el eclipse de manera segura y consultar las medidas preventivas antes de la fecha, ya que observar directamente al Sol puede ocasionar daños irreversibles en la vista.

Después del eclipse de agosto de 2026, el próximo evento solar visible como total ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Más adelante, el 26 de enero de 2028, se registrará un eclipse anular que completará la denominada “tríada de eclipses ibéricos” entre 2026 y 2028.

Tras esta serie de acontecimientos, no volverá a ser posible contemplar otro eclipse solar total hasta el año 2053.