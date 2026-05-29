3 destinos favoritos de las viajeras en solitario en Estados Unidos

Descubre por qué Portland, Breckenridge y Cape Cod, se convierten en el sitio perfecto para este tipo de travesías en verano. Las salidas en solitario se han convertido en una de las categorías de mayor crecimiento en la industria turística, y las mujeres lideran este auge, con un máximo histórico en general, de acuerdo con datos de Google de abril de 2026, que además demostraron que el interés de viajes para mujeres solas alcanzaron su nivel más alto en 15 años.

Ellas cruzas fronteras

En efecto, las mujeres apuestan más que nunca por este tipo de odiseas y las cifras lo respaldan:

71% de los turistas que salen solos son féminas, de acuerdo con United Airlines.

63 % se han incrementado las reservas de hoteles de mujeres solas.

Según Grand View Research, las búsquedas de mujeres que viajan solas se han quintuplicado desde los niveles prepandémicos.

21 % de las encuestadas, de un estudio publicado por Solo Female Travelers, afirmó que planea realizar un viaje en solitario este año. Mientras que otro 16 % apostará por hacerlo en grupo; ambas cifras aumentaron por tercer año consecutivo.

Entre las mujeres que nunca han viajado solas, el 76 % dijo que sería más probable que hicieran su primer itinerario a solas si se tratara de una salida en grupo reducido solo para mujeres.

La fuerza de su economía

En el último año, las mujeres han demostrado patrones de gasto distintos: vuelan de forma más económica, un 2 % ahorra en las tarifas aéreas; pero invierten mucho en alojamiento, pagando un 20 % más por los hoteles que sus homólogos masculinos, con un aumento del 80 % en las reservas en hoteles de cuatro estrellas o superiores.

Sus favoritos en Estados Unidos

Las féminas, para elegir un destino seguro, priorizan un transporte público eficiente, pero también facilidad para recorrerlos caminando, comunidades acogedoras, riqueza cultural y bajos índices de delincuencia, de acuerdo con SoFe Travel, 2026. Recientes reportes indican que estos tres sitios en EE. UU. van a la alza gracias a ellas:

1. Portland, Oregón:

Es una ciudad organizada en torno a barrios en lugar de un único centro, lo que la convierte en un destino ideal para mujeres. Recorre el Jardín Japonés, un remanso de paz en las colinas; debajo encontrarás el Jardín de las Rosas con un escenario floral excepcional. Explora el distrito Pearl, su epicentro cultural y Powell ‘s City of Books, la librería independiente más grande del mundo. Apuesta por excursiones de un día al desfiladero del río Columbia o a las cataratas Multnomah para practicar senderismo.

2. Breckenridge, Colorado:

Para las amantes de la naturaleza que buscan un refugio de montaña seguro y tranquilo. Disfruta de momentos de tranquilidad al salir temprano para contemplar el amanecer sobre los senderos alpinos de los alrededores. Si eres más intrépida, apuesta por una sesión de rafting en medio de las Montañas Rocosas de Colorado. Recorre en bicicleta el sistema de senderos de Breckenridge y los lagos Mohawk.

3. Cape Cod, Massachusetts:

Ofrece una escapada típica de Nueva Inglaterra con pueblos encantadores, faros, paseos por la playa y un ritmo relajado. Pasea por la playa en Coast Guard Beach o Nauset Light Beach. Sube a una bicicleta para explorar el Cape Cod Rail Trail con vistas a bosques de arándanos. Embárcate en un crucero al Santuario Marino Nacional de Stellwagen Bank, uno de los principales destinos del mundo para el avistamiento de ballenas. Podrás ver jorobadas, de aleta y minke, que se alimentan aquí durante el verano y el otoño.