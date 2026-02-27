De carreras de caracoles a regatas de calabazas: los deportes más excéntricos que conquistan a los viajeros

No todos los deportes se viven entre multitudes y atletas de élite. En diversas regiones del planeta, existen competencias que combinan tradición, creatividad y un toque de excentricidad. Desde las carreras de caracoles en la campiña inglesa hasta las coloridas regatas de calabazas en Canadá, estas prácticas deportivas ofrecen experiencias únicas para quienes buscan algo diferente.

Según datos recientes de Booking.com, casi uno de cada cinco viajeros (19%) elige su próximo destino guiado por un evento deportivo singular que desea presenciar, lo que demuestra que la pasión por el deporte puede abrir la puerta a aventuras inesperadas.

Si eres amante de la actividad física y te encanta descubrir destinos únicos a través de competencias poco convencionales, en INVERTOUR te contamos cuáles son.

Oulu, Finlandia

Ubicada en la desembocadura del río Oulu, esta ciudad del norte de Finlandia combina naturaleza nórdica con una vibrante vida cultural. Oulu es famosa por su innovación, su escena artística y sus largas noches de verano, pero también alberga un evento deportivo único: el Campeonato Mundial de Guitarra Aérea, que cada agosto transforma la ciudad en un escenario de espectáculo y creatividad.

Los visitantes pueden disfrutar de sus islas Hupisaaret, recorrer el histórico Mercado de Oulu o explorar los paisajes de Laponia finlandesa. Entre cultura, naturaleza y deportes poco convencionales, Oulu ofrece experiencias inesperadas e inolvidables.

Congham, Inglaterra

En el corazón de Norfolk, Congham es un pintoresco pueblo inglés conocido por sus ondulantes campos y su tranquilo encanto rural. Cada julio, se convierte en escenario de una de las tradiciones deportivas más singulares de Gran Bretaña: el Campeonato Mundial de Carreras de Caracoles, un evento familiar que mezcla humor, orgullo local y mucha originalidad.

Tras el espectáculo, los visitantes pueden recorrer la campiña, explorar la cercana finca de Sandringham o disfrutar de la hospitalidad de los pubs tradicionales. Entre paisaje y tradición, Congham ofrece una experiencia rural auténtica y deliciosamente inesperada.

Windsor, Canadá

En la costa sureste de Nueva Escocia, Windsor es un pintoresco pueblo junto al río Avon, rodeado de colinas, huertos y tierras de cultivo. Cada octubre, se llena de color y diversión con la Regata de Calabazas, un evento único en el que los participantes navegan en calabazas gigantes ahuecadas, disfrazados y decoradas, durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Más allá de la regata, los visitantes pueden recorrer el Museo de la Casa Haliburton, explorar Fort Edward o disfrutar del paisaje otoñal y los viñedos de la región. Con su mezcla de tradición, naturaleza y festividad local, Windsor ofrece una experiencia pequeña pero inolvidable.

Java, Indonesia

En la isla de Java, uno de los deportes más intensos e inusuales del mundo cobra vida: el Fútbol Bola de Fuego, donde los jugadores locales patean un coco en llamas como parte de los rituales que dan la bienvenida al Ramadán. Este espectáculo combina valentía, tradición y destreza, reflejando la riqueza cultural de la región.

Más allá del deporte, Java ofrece templos milenarios como Borobudur y Prambanan, amaneceres sobre el cráter del Monte Bromo, vibrantes mercados en Yogyakarta y paisajes naturales de terrazas de arroz, cascadas y plantaciones de té. Entre adrenalina y autenticidad, la isla brinda una experiencia sensorial única.

San Francisco, Estados Unidos

En San Francisco, el hockey subacuático ha cautivado a una comunidad fiel desde los años 80. Jugado en el fondo de la piscina con aletas, esnórquel y un disco pesado, combina velocidad, estrategia y un toque de excentricidad típica de la ciudad. Los torneos regionales alcanzan su punto álgido en primavera y verano, atrayendo jugadores de todo el país.

Fuera del agua, la ciudad ofrece clásicos como el Puente Golden Gate, Alcatraz y Chinatown, además de arte callejero en el Distrito de la Misión y paisajes naturales en el Parque Golden Gate o Twin Peaks.

Yungaburra, Australia

En la meseta de Atherton, Queensland, Yungaburra combina tranquilidad rural con riqueza natural. El pueblo es famoso por la oportunidad de avistar ornitorrincos en libertad en las orillas del arroyo Peterson, especialmente al amanecer o al atardecer, y por ser un paraíso para la observación de aves.

Rodeado de selva tropical y campiña ondulada, ofrece senderos para caminar y andar en bicicleta, así como la imponente higuera de cortina, un antiguo monumento natural. Con su aire fresco, biodiversidad y ambiente relajado, Yungaburra es una escapada auténtica en el corazón del Queensland tropical.