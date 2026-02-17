3 destinos ideales para el bleisure

El mercado del bleisure proyecta alcanzar los 850 mil millones de dólares en 2026, impulsado por un 89 % de viajeros de negocios que quieren extender sus estancias. Italia, Alemania y España, pueden ser la opción para hacer este tipo de travesías.

Los actuales ritmos de trabajo son aliados del bleisure, que continúa al alza a nivel mundial, gracias a los profesionales que buscan conciliarlo con las vivencias personales. El 89 % de este tipo de turistas señala que desea añadir tiempo de ocio, de acuerdo con una encuesta de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento.

¿Por qué son importantes en el mundo laboral?

El 55 % de los empleados considera que es una forma de mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal. El 78 % afirmó que el tiempo libre le aporta valor a sus tareas. Mientras que el 73 % indicó que es una oportunidad que ayuda a ser más productivos al regresar a las actividades cotidianas, detalló la plataforma NAVAN.

¿A qué velocidad está creciendo el bleisure?

El mercado global alcanzó el valor de $762 mil millones de dólares en este año; se proyecta que en 2026 alcance los $850 mil dólares. Llegará hasta los $2 billones 210 mil millones de dólares para el 2034 gracias a un crecimiento anual del 12.69 %, según cifras de Fortune Business Insights.

Este tipo de viajes se prolonga de dos a seis días, lo mejor, es que la extensión es por placer. Para que sea un éxito, se debe considerar que el destino ofrezca conectividad de alta velocidad, infraestructura de conferencias de primer nivel y cosas excepcionales, que proporcionan un propósito a los días añadidos, con los que se logrará cargar baterías.

Destinos ideales

1- España, que ha sido calificada como un líder en autenticidad al viajar, por las experiencias inmersivas y culturales que ofrecen sus ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, su panorama gastronómico es de primer nivel. Se ha posicionado como la segunda potencia global en viajes, de acuerdo con informes presentados en Fitur 2026.

No te puedes perder Salamanca, para disfrutar de vistas inigualables a 100 metros de altura, en las torres de su catedral. Jaén, conocida como la capital del aceite de oliva, es ideal para gozar de una cata de jamón y vino o probar las tapas en la tranquila plaza de Vázquez de Molina, una joya del Renacimiento. En Segovia, visita su famoso acueducto romano, explora su alcázar y pasea por su casco antiguo medieval.

2- Italia, te llevará a vivir la Dolce Vita. Se perfila que el efecto arrastre que ha generado el éxito de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina se refleje entre los 12 o 18 meses siguientes, aumentando el flujo turístico.

Para las travesías de negocios salpicadas con ocio apuesta por ciudades como Milán, un destino de moda y capital financiera que conecta con la Toscana o aventuras en lagos para salidas rápidas. Bolonia, también es de fácil acceso y es ideal para una escapada gastronómica con platillos como el tagliatelle al ragù, tortellini; apuesta por una clase para aprender a prepararlas. Turín da un ambiente majestuoso con iconos como la Piazza Castello o la excepcional Mole Antonelliana, que alberga el Museo Nacional de Cine.

3- Alemania, reconocido como un símbolo de la eficiencia para los negocios, combina a la perfección el encanto histórico con la innovación tecnológica y moderna infraestructura. Recordemos que este año Fráncfort será la Capital Mundial del Diseño. De acuerdo con el informe de Hilton de 2026, los alemanes lideran la tendencia de “planificación de viajes con propósito”.

Como te podrás imaginar Fráncfort albergará una decena de exposiciones inmersivas repletas de tecnología, diseño urbano, que incluso podrán ser aptas para hacer networking. En Berlín, pasea en bicicleta por la East Side Gallery, que presenta más de 100 murales de artistas internacionales, y después arriba a la isla de los museos históricos en el río Spree. Disfruta de una vista de 360º desde la Torre de Televisión en Alexanderplatz o la cúpula del Reichstag.