8 opciones para ver y disfrutar del Mundial de Fútbol 2026 en Las Vegas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reúne a 48 selecciones del 11 de junio al 19 de julio en estadios de Estados Unidos, Canadá y México. Aunque no hay partidos oficiales en Las Vegas, la ciudad se posiciona como uno de los puntos clave para seguir cada encuentro.

Pantallas gigantes, casas de apuestas y bares temáticos convierten cada jornada en un plan completo.

Toma nota, aquí ocho opciones para ver y disfrutar del Mundial de Fútbol 2026 en Las Vegas.

1. Stadium Swim en Circa

Este complejo frente a Fremont Street reúne seis albercas en disposición tipo estadio y un videowall de 43 metros. El espacio permite ver los encuentros desde el agua o desde camastros con vista directa a la pantalla.

2. Charlie’s Sports Bar

Ubicado en el Wynn, ofrece acceso a las pantallas de la casa de apuestas. El menú incluye pizzas estilo Detroit, nachos, hamburguesas Black Angus y sándwiches clásicos. También permite apostar durante los partidos.

3. Pub irlandés Rí Rá

Dentro de Mandalay Place, recrea un entorno irlandés con cinco salas distintas. Sirve Guinness, salchichas con puré y carne en conserva. Durante el Mundial concentra a seguidores europeos.

4. Dawg House en Resorts World

Combina música en vivo con transmisión deportiva. Ofrece chili, pretzels y sándwiches de queso a la plancha desde su puesto The Mouse House.

5. Beer Park en Paris Las Vegas

Frente a las fuentes del Bellagio, reúne más de 100 cervezas y múltiples pantallas. El menú se enfoca en BBQ y clásicos para acompañar cada partido.

6. Pub irlandés de McMullan

Al oeste del Strip, cerca del casino Orleans, transmite fútbol a cualquier hora. Destacan el estofado de cordero y el sándwich Reuben.

7. Crown & Anchor

En el barrio chino, abre las 24 horas. Es un punto habitual para partidos internacionales. Sirve fish and chips, empanadas británicas y cerveza de barril.

8. Cervecería Hofbräuhaus

Inspirada en Múnich, es referencia para quienes siguen a selecciones europeas. Ofrece cerveza elaborada bajo normas tradicionales y platillos como salchichas y Sauerbraten.

Durante el Mundial, Las Vegas tendrá opciones para cada horario. Sin estadio oficial, la ciudad convierte cada bar y terraza en una grada alternativa.