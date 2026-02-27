8 opciones para ver y disfrutar del Mundial de Fútbol 2026 en Las Vegas
La Copa Mundial de la FIFA 2026 reúne a 48 selecciones del 11 de junio al 19 de julio en estadios de Estados Unidos, Canadá y México. Aunque no hay partidos oficiales en Las Vegas, la ciudad se posiciona como uno de los puntos clave para seguir cada encuentro.
Pantallas gigantes, casas de apuestas y bares temáticos convierten cada jornada en un plan completo.
Toma nota, aquí ocho opciones para ver y disfrutar del Mundial de Fútbol 2026 en Las Vegas.
1. Stadium Swim en Circa
Este complejo frente a Fremont Street reúne seis albercas en disposición tipo estadio y un videowall de 43 metros. El espacio permite ver los encuentros desde el agua o desde camastros con vista directa a la pantalla.
2. Charlie’s Sports Bar
Ubicado en el Wynn, ofrece acceso a las pantallas de la casa de apuestas. El menú incluye pizzas estilo Detroit, nachos, hamburguesas Black Angus y sándwiches clásicos. También permite apostar durante los partidos.
3. Pub irlandés Rí Rá
Dentro de Mandalay Place, recrea un entorno irlandés con cinco salas distintas. Sirve Guinness, salchichas con puré y carne en conserva. Durante el Mundial concentra a seguidores europeos.
4. Dawg House en Resorts World
Combina música en vivo con transmisión deportiva. Ofrece chili, pretzels y sándwiches de queso a la plancha desde su puesto The Mouse House.
5. Beer Park en Paris Las Vegas
Frente a las fuentes del Bellagio, reúne más de 100 cervezas y múltiples pantallas. El menú se enfoca en BBQ y clásicos para acompañar cada partido.
6. Pub irlandés de McMullan
Al oeste del Strip, cerca del casino Orleans, transmite fútbol a cualquier hora. Destacan el estofado de cordero y el sándwich Reuben.
7. Crown & Anchor
En el barrio chino, abre las 24 horas. Es un punto habitual para partidos internacionales. Sirve fish and chips, empanadas británicas y cerveza de barril.
8. Cervecería Hofbräuhaus
Inspirada en Múnich, es referencia para quienes siguen a selecciones europeas. Ofrece cerveza elaborada bajo normas tradicionales y platillos como salchichas y Sauerbraten.
Durante el Mundial, Las Vegas tendrá opciones para cada horario. Sin estadio oficial, la ciudad convierte cada bar y terraza en una grada alternativa.