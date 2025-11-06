El Acuario Mundo Perdido de Dubai se renovó y luce ¡espectacular!

Al visitar el renovado Acuario Mundo Perdido en Atlantis, Dubái, te sentirás en una experiencia inmersiva submarina, gracias a la tecnología de vanguardia que se despliega a través de pantallas interactivas y cinematográficas, paisajes sonoros de alta precisión en 14 salas temáticas.

Han introducido 19 hábitats nuevos, creados para destacar la diversidad oceánica. Lo que requirió de incrementar la población marina a más de 65 mil criaturas, que incluyen 430 animales de 35 especies como el ajolote, el pez sapo y el pulpo gigante del Pacífico.

La magia que envuelve los sentidos

Ningún detalle fue dejado al azar, para que chicos y grandes sean parte de este cautivador mundo de los océanos. Imagínate, han incorporado más de 1900 paneles LED, 55 proyectores, 140 altavoces, además de sonidos ambientales para que sientas que te acabas de sumergir en el mar. Hay exhibiciones interactivas ubicadas en sitios estratégicos dentro del recinto.

En cada una de las salas temáticas interactivas, no sólo escucharás una narración interactiva, también sentirás la calma que ofrecen las profundidades gracias a la música original, que fue compuesta exclusivamente para el sitio.

El canto de las sirenas

Quizá la atracción más sorprendente sea El Regreso del Tridente, un espectáculo de sirenas en vivo, que se efectuará en la Laguna Ambassador de 10 metros de profundidad. Un equipo compuesto por cinco artistas submarinos, se moverán al ritmo de la música y la narración para envolver a los visitantes en una odisea submarina.

Aún hay más

Si vas con pequeños, tal vez también quieran acceder a las visitas guiadas tras bambalinas que brindan información sobre los esfuerzos científicos del acuario, programas de reproducción y hasta de las acciones para conservar a las especies marinas.

Forma parte de Aquaventure World, que en su corazón alberga al parque acuático más grande del mundo, que posee 105 toboganes. Por ello ha sido reconocido en el Libro Guinness de los récords. Tiene un kilómetro de playa privada, así que podrás realizar deportes acuáticos motorizados y no motorizados.

Los huéspedes de Atlantis, The Palm o Atlantis The Royal, tienen incluida la entrada tanto al parque acuático como al acuario. La buena noticia, aunque no te hospedes en alguna de las dos propiedades, puedes adquirir un ticket en paquete para disfrutar de ambos.

El único objetivo al renovar el acuario, es brindar educación de forma divertida, para crear conciencia sobre el cuidado que requieren los océanos en todo el mundo y además proporcionar espectacularidad a la belleza del mundo acuático.