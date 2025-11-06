¿Cuándo es ‘Gotham City Circus’, la experiencia inmersiva en Parque Aztlán?

‘Gotham City Circus’ llega a la Ciudad de México con una propuesta inmersiva que transporta a los visitantes al icónico universo de Gotham. Los fanáticos de DC Comics podrán disfrutar de una experiencia única en la que los sabores, los sonidos y la ambientación se combinan para ofrecer una vivencia sensorial completa.

El evento que forma parte de la exitosa serie Gotham City Midnight, desarrollada por Warner Bros. Discovery Global Experiences (WBDGE) en colaboración con Nice Like That, combina espectáculo, arte y entretenimiento, transformando el Parque Aztlán, en Chapultepec, en un espacio único donde los asistentes podrán sumergirse por completo en la ciudad de Batman.

Durante la noche, el inmueble se convertirá en un auténtico escenario de caos. En donde lo mejor del arte culinario de alto nivel se unirá a una escenografía envolvente, que incluye música en vivo, sets originales y la presencia de personajes icónicos del universo DC.

¿Qué habrá en la experiencia inmersiva del Joker?

Gotham City Circus ofrecerá a los visitantes una experiencia que combina un ambiente tan desbordante como la mente del propio Joker, así como entretenimiento en vivo y gastronomía temática. Entre las propuestas destacan:

Actos circenses y shows en vivo.

Zonas fotográficas ambientadas con estética gótica.

Juegos de destreza y actividades interactivas.

Sala 360° con proyecciones envolventes.

Zona gastronómica con platillos y cócteles temáticos.

Música en vivo y mercancía exclusiva del universo Batman.

¿Cuándo será y cuánto cuestan las entradas?

Si ya te convenciste de vivir esta experiencia inmersiva, que se realizará por una sola noche, toma nota: será el próximo sábado 15 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el Parque Aztlán, ubicado en Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Los costos de entrada:

General: $700 pesos

Ring Master: $1 mil 100 pesos

VIP Clown Price: $1 mil 800 pesos

Esta vivencia está especialmente diseñada para mayores de 18 años; los menores deberán asistir acompañados de un tutor, por lo que se recomienda tenerlo en cuenta al planear la visita.