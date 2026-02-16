De los safaris del desierto al Sky Views Observatory: lo que no puedes perderte en Dubái

Dubái ofrece una amplia variedad de experiencias para todo tipo de viajero. Aquí se combina de manera única el lujo extremo, la arquitectura futurista y la tradición árabe, destacando por su seguridad, sus icónicos rascacielos como el Burj Khalifa, el centro comercial Dubai Mall, safaris en el desierto y playas exclusivas.

Ubicada en medio del desierto, la ciudad cautiva cada año a más trotamundos gracias a la fusión de cultura árabe con infraestructuras modernas. Además, brinda actividades y atractivos para todos los gustos. Si estás planeando tu próximo viaje, en INVERTOUR te contamos los lugares imprescindibles que no puedes dejar de visitar en la metrópolis de Emiratos Árabes Unidos.

Palmera Jumeirah

Uno de los destinos más emblemáticos de Dubái es la Palmera Jumeirah, ubicada en la costa de la ciudad. Esta original isla artificial tiene la forma de una palmera completa: un tronco, 17 ramas y un semicírculo que actúa como rompeolas.

En esta zona se encuentran algunos de los hoteles y resorts más lujosos del mundo, como Atlantis The Palm, donde está The Lost Chambers. Además, la palmera es ideal para pasear y disfrutar de cafeterías y restaurantes a lo largo de sus avenidas.

Miradores de Dubái

La ciudad cuenta con rascacielos vanguardistas que desafían las alturas, y desde sus miradores se puede contemplar el skyline desde perspectivas impresionantes. Subir a estos observatorios es una actividad obligatoria para quienes visitan Dubái. Entre los más destacados se encuentran el Burj Khalifa, el Sky Views Observatory, The View at The Palm y Dubai Frame.

Dubai Mall

El Dubai Mall es otro lugar que no puedes perderte. Este gigantesco centro comercial, junto al Burj Khalifa, alberga más de mil 200 tiendas de marcas de lujo como Dior, Chanel o Louis Vuitton, así como opciones más accesibles como Zara o H&M. Para quienes buscan un toque local, la planta baja ofrece el Zoco del Oro.

Pero Dubai Mall no es solo para compras: también se pueden realizar actividades como visitar el Dubai Aquarium, el Zoológico Subacuático, la pista de patinaje, el cine más grande de Dubái, House of Hype o KidZania, un parque donde los niños experimentan diferentes profesiones en una ciudad en miniatura.

Desierto de Dubái

El Desierto Árabe, a apenas 45 minutos del centro, es uno de los paisajes más emblemáticos de los Emiratos Árabes Unidos. Una de las mejores maneras de explorarlo es mediante un Desert Safari, donde se combinan aventura y paisajes impresionantes.

Fuente de Dubái

La Fuente de Dubái, ubicada en el lago del Burj Khalifa, tiene 275 metros de longitud, más de 6 mil focos y 50 proyectores de video. Diseñada por los ingenieros de las Fuentes del Bellagio en Las Vegas, sus chorros alcanzan los 150 metros y se sincronizan con música que va desde clásicos árabes hasta éxitos internacionales. El espectáculo es gratuito y se disfruta mejor desde la orilla del lago.

Mezquita Jumeirah

Para quienes desean conocer la esencia tradicional de Emiratos Árabes Unidos, la Mezquita Jumeirah es una visita imprescindible. Construida en piedra blanca, con dos imponentes minaretes y una cúpula central, es una de las pocas mezquitas de Dubái abiertas a los no musulmanes. Los tours guiados se realizan de jueves a sábado a las 10:00 horas, y es importante respetar la vestimenta adecuada, cubriendo el cabello las mujeres.

Dubái combina modernidad y tradición de una manera única, ofreciendo experiencias que van desde el lujo extremo hasta aventuras en el desierto. Cada rincón de la ciudad promete sorprender y dejar recuerdos inolvidables para quienes la visitan.

