Del Sol de medianoche a la Noche Polar en Noruega, así se vive

El norte de Noruega ofrece dos de los fenómenos naturales más impresionantes del planeta: el sol de medianoche y la Noche Polar. Ambos son consecuencia de la inclinación del eje terrestre y del movimiento de la Tierra alrededor del sol, lo que provoca que en ciertas épocas del año haya luz solar durante todo el día o, por el contrario, una oscuridad casi total.

Durante el verano, el sol de medianoche ilumina el cielo incluso pasadas las 00:00 horas. Este fenómeno ocurre en regiones ubicadas al norte del Círculo Polar Ártico y permite disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la falta de luz. En Noruega, Svalbard es el punto donde dura más tiempo: desde el 20 de abril hasta el 22 de agosto, el sol permanece visible las 24 horas. Ciudades como Tromsø, Bodø y Cabo Norte también ofrecen una experiencia única, con atardeceres interminables y un paisaje que parece suspendido en el tiempo.

Sol de medianoche o la Noche Polar

El fenómeno opuesto se presenta meses después: la Noche Polar en Noruega, cuando el sol no logra salir por completo sobre el horizonte. En esta temporada, la oscuridad domina gran parte del día, aunque suele haber una tenue luz crepuscular entre las 9:00 y las 14:00 horas. En Tromsø, la Noche Polar inicia a finales de noviembre y finaliza a mediados de enero, mientras que en Longyearbyen, en el archipiélago de Svalbard, se extiende desde finales de octubre hasta mediados de febrero. En el Cabo Norte, el sol desaparece a mediados de noviembre y regresa a finales de enero.

Lejos de ser una época sombría, este periodo se convierte en un espectáculo de colores. El cielo se tiñe de azules profundos y destellos rosados, mientras que la nieve refleja la luz de las estrellas y las auroras boreales iluminan la noche.

Tanto el sol de medianoche como la Noche Polar representan una oportunidad para los viajeros que buscan experiencias naturales extraordinarias. Noruega ha sabido aprovechar estos fenómenos para impulsar su turismo sostenible, ofreciendo excursiones, recorridos fotográficos y actividades culturales que conectan al visitante con la naturaleza ártica.

Viajar a Noruega en cualquier estación del año significa descubrir cómo la luz y la oscuridad moldean la vida, los paisajes y la identidad de un país que brilla incluso en la noche más larga.