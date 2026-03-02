Emiratos Árabes Unidos apoyan a turistas varados con estadías de hoteles sin costo

En medio del reciente enfrentamiento y caos entre Estados Unidos, Israel e Irán, el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, emitió una directriz para que los hoteles de la capital y de Dubái amplíen la permanencia de los viajeros que no puedan abandonar el país debido a los cielos cerrados en estas latitudes.

Mediante un comunicado, la entidad informó que el Ejecutivo asumirá el gasto adicional derivado de esta disposición; además, precisó que instruyó a los directores generales de los complejos de hospedaje a permitir que quienes hayan alcanzado su fecha de salida (check-out) continúen alojados en las instalaciones hasta que puedan desplazarse.

JUST IN 🔴 Abu Dhabi orders all hotels to extend guest stays for those unable to travel

due to current circumstances. The Department of Culture and Tourism says it

will cover the cost. pic.twitter.com/cigoxCFCxC — Open Source Intel (@Osint613) March 1, 2026

“Se ha solicitado atentamente a los establecimientos que prolonguen la estancia de los clientes hasta que puedan partir”, indicó el boletín.

Medida para garantizar la permanencia de viajeros

La resolución se emite con fundamento en la Ley No. 8 de 2018, que establece el Departamento de Cultura y Turismo – Abu Dabi (DCT Abu Dhabi), instancia responsable de impulsar la actividad turística en el Emirato de Abu Dabi.

Dado que los gastos serán absorbidos por el propio DCT Abu Dhabi, los establecimientos deberán remitir los comprobantes correspondientes al correo electrónico habilitado por la autoridad, mientras que las consultas logísticas serán canalizadas por el Equipo de Continuidad de Negocio a través de la línea telefónica directa.

Con esta acción, la administración busca otorgar certeza tanto a los turistas impactados por las restricciones de traslado como a los proveedores de la industria turística, asegurando la operatividad del sector y el respaldo gubernamental en medio de las limitaciones en el espacio aéreo.