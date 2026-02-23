Dubái bate récord aéreo: DXB supera 95 millones de viajeros en 2025

El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) rompió récord al consolidarse como la terminal con mayor flujo aéreo durante 2025, al recibir más de 95 millones de viajeros en doce meses, lo que representó un crecimiento interanual de 3.1% y convirtió al periodo en el más dinámico dentro de su historia.

“En 2025, DXB demostró que la afluencia histórica dejó de ser una excepción para convertirse en parte de su dinámica operativa. Prevemos que el volumen se aproxime a 99.5 millones en 2026, impulsado por una estrecha coordinación sectorial y la comunidad oneDXB”, declaró Paul Griffiths, CEO de Dubai Airports.

Mediante un comunicado, Dubai Airports informó que diciembre se posicionó como el lapso más dinámico jamás registrado por la terminal, con 8.7 millones de usuarios, cifra que implicó un repunte de 6.1% frente al mismo mes previo.

Asimismo, precisó que el cuarto trimestre también se ubicó como el de mayor actividad, al concentrar 25.1 millones de personas transportadas, equivalente a un avance de 5.9% respecto al mismo ciclo de 2024.

El número total de operaciones aéreas alcanzó 118 mil entre octubre y diciembre, un incremento de 5%, con lo que la suma anual llegó a 454 mil 800 despegues y aterrizajes, es decir, una expansión de 3.3% a tasa anual.

En paralelo, la media de ocupantes por aeronave permaneció firme en 214, reflejo del uso constante de unidades de mayor capacidad y elevados niveles de eficiencia en llenado.

India lidera lista de países con más viajeros hacia DXB

En cuanto a mercados emisores, India conservó el liderazgo con 11.9 millones de visitantes, seguida del Reino de Arabia Saudita con 7.5 millones; Reino Unido con 6.3 millones; Pakistán con 4.3 millones, y Estados Unidos con 3.3 millones.

Otras naciones también reportaron variaciones relevantes. La demanda procedente de China creció 16.6% hasta 2.5 millones; Rusia avanzó 6% a 2.8 millones; Turquía subió 6.7% a 2.2 millones; Egipto se elevó 14.3% a 1.8 millones, mientras Italia progresó 12.5% hasta 1.6 millones.

En destinos urbanos, Londres permaneció como el enlace con mayor movimiento al sumar 3.9 millones de usuarios; después se ubicó Riad con 3 millones; Mumbai y Yeda con 2.4 millones cada uno, además de Nueva Delhi con 2.2 millones.

Al finalizar 2025, DXB mantuvo conexión con 291 puntos en 110 naciones, mediante 108 compañías aéreas globales, lo que reafirmó su papel como uno de los centros de enlace internacional más relevantes del planeta.