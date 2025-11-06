Lo que esconde el speakeasy Maleficio en la CDMX

En el interior de Doncella Café, conocido por su ambiente inspirado en princesas, se encuentra speakeasy Maleficio, un bar secreto que ofrece una experiencia completamente distinta. Este nuevo espacio está dedicado a las villanas más emblemáticas de los cuentos clásicos, como Úrsula, Cruella de Vil y Maléfica, y propone una inmersión en el lado oscuro de la fantasía.

El acceso al bar no es evidente. Para entrar, los visitantes deben cruzar una puerta oculta y cubierta de humo, que marca el inicio de una atmósfera en la que predominan el misterio, la música y la ambientación teatral. Desde los muros hasta los asientos, cada rincón del sitio está diseñado para ser fotografiado, convirtiéndose en un escenario ideal para redes sociales.

Uno de los principales atractivos es su coctelería temática. Cada visitante recibe cuatro tragos que representan distintos elementos del universo fantástico. Entre ellos destacan La Hada Prisionera, El Cofre de la Muerte y La Rosa Encantada, inspirada en La Bella y la Bestia. Las bebidas se sirven por rondas, y cada una se acompaña de un set musical y una narración que transforma la degustación en una experiencia multisensorial.

Detalles de la experiencia

El acceso al speakeasy Maleficio requiere reservación previa. El costo por persona es de $1 mil 350 pesos, tarifa de apertura que incluye los cuatro cócteles y un menú de bocadillos con opciones como croquetas, carnes frías y un macaron de queso azul. La experiencia tiene una duración aproximada de dos horas y media y se realiza en grupos reducidos de hasta 25 personas, lo que garantiza un ambiente íntimo y controlado.

Este bar solo admite a mayores de 18 años y opera de jueves a domingo. Se encuentra en Ezequiel Montes 73, en la colonia Tabacalera, dentro del restaurante Doncella. Con su concepto inmersivo, speakeasy Maleficio se posiciona como una de las propuestas más originales de coctelería temática en la Ciudad de México, ideal para quienes buscan algo fuera de lo convencional.