United: vuelos directos a Cartagena desde Houston y Washington

United ampliará su red en América Latina con dos nuevas rutas sin escalas hacia Cartagena, Colombia. A partir del 17 de diciembre, la aerolínea conectará esta ciudad del Caribe colombiano con los aeropuertos de Houston Intercontinental (IAH) y Washington Dulles (IAD), con operaciones durante todo el año.

En una primera etapa, los vuelos tendrán cuatro frecuencias semanales durante la temporada de invierno y se realizarán en aviones Boeing 737. Con esta incorporación, Cartagena se convertirá en el tercer destino de United en Colombia, junto con Bogotá y Medellín.

United fortalece su presencia en Colombia

Patrick Quayle, vicepresidente sénior de Planeación de Red y Alianzas Globales de United Airlines, señaló que Colombia forma parte de la red latinoamericana de la compañía desde hace más de tres décadas y que esta nueva ruta responde al interés por ofrecer lugares diferentes a los viajeros de Norteamérica.

Además de facilitar el acceso a Cartagena, las nuevas operaciones permitirán conexiones hacia más de 70 ciudades de Estados Unidos a través de los centros de conexión de Houston y Washington D. C.

La aerolínea destacó que Lonely Planet incluyó a Cartagena entre los sitios Best in Travel 2026 por su arquitectura colonial, su historia y su oferta gastronómica.

Más opciones para viajar al Caribe colombiano

Los pasajeros que utilicen estas nuevas rutas encontrarán pantallas individuales en todos los asientos, conectividad Bluetooth para audífonos inalámbricos y compartimentos superiores con mayor capacidad para equipaje de mano.

United también confirmó que estos aviones incorporarán próximamente el servicio gratuito de internet Starlink para los socios del programa MileagePlus, como parte de la modernización de la experiencia a bordo.

David Kinzelman, vicepresidente senior y director de Atención al Cliente de United Airlines, destacó que el vuelo directo permitirá aprovechar mejor el tiempo de viaje hacia uno de los puntos más reconocidos del Caribe. También señaló que los pasajeros podrán acceder a herramientas digitales desde la aplicación de United para facilitar su experiencia antes y durante el vuelo.

Actualmente, United ofrece más vuelos hacia América Latina que cualquier otra aerolínea desde Texas y desde el área de Washington D. C. Desde Houston opera vuelos sin escalas hacia 57 destinos de la región, mientras que desde Washington Dulles conecta con 18 ciudades latinoamericanas. Los nuevos vuelos a Cartagena ya se encuentran disponibles para reservación a través del sitio web y la aplicación oficial de United.