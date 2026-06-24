American Airlines renueva sus aviones Airbus

American Airlines anunció la llegada de sus aviones Airbus A319 y A320 modernizados, una actualización que busca mejorar la experiencia de viaje con más asientos premium, mayor espacio para equipaje de mano y nuevas opciones de conectividad para los pasajeros.

La renovación inició este verano y forma parte de una estrategia de la aerolínea para ofrecer una vivencia uniforme en toda su flota. Los nuevos interiores toman como referencia el diseño de aeronaves recientes como el Boeing 787-9 y el Airbus A321XLR.

¿Qué cambia en los Airbus A319 y A320 de American Airlines?

Uno de los más relevantes es el incremento en los lugares de categoría premium. La flota Airbus A319 contará con 12 lugares en esta cabina, mientras que los Airbus A320 aumentarán hasta 16 en premium.

Además, la cabina incorpora compartimentos superiores más amplios para equipaje, iluminación renovada, acabados actualizados y tomas de corriente en todos los puestos.

En la sección premium, los pasajeros encontrarán sillones con alas de privacidad, espacio adicional para guardar objetos personales y dos bandejas para bebidas.

American Airlines señaló que el rediseño responde a las necesidades de los viajeros actuales, quienes buscan mantenerse conectados y productivos durante sus desplazamientos.

Más conectividad y nuevos servicios a bordo

A principios de este año, American Airlines implementó Wi-Fi gratuito patrocinado por AT&T en toda su flota de aviones de fuselaje estrecho para los miembros de AAdvantage. Este servicio ya está disponible en los A319 y A320 modernizados.

La aerolínea también confirmó que estas aeronaves recibirán tecnología Starlink en 2027, lo que permitirá incrementar las opciones de conectividad durante el vuelo.

Los pasajeros de Main Cabin también tendrán acceso a puertos USB-C en cada asiento para cargar dispositivos electrónicos. A esto se suman nuevas alternativas gastronómicas, entre ellas una bandeja renovada de frutas y quesos, un sándwich de pavo asado y una caja especial de aperitivos.

Una apuesta a largo plazo

La modernización de los Airbus forma parte de una inversión mayor de American Airlines en productos premium. La compañía prevé aumentar en más del 50 % los asientos reclinables de sus vuelos internacionales antes de finalizar la década.