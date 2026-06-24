United tendrá Wi-Fi gratis con Starlink en vuelos internacionales: así será la experiencia

United avanza en la instalación de Wi-Fi Starlink rápido y gratuito para miembros de MileagePlus. La aerolínea inició una nueva etapa con el vuelo 14, que saldrá de Newark/Nueva York con destino a Londres en un Boeing 777-200 equipado con esta tecnología.

Este vuelo marca el primer servicio transatlántico de United en un avión de fuselaje ancho con Starlink. También representa el inicio de un plan que contempla casi 60 aeronaves de este tipo con conexión satelital durante este año.

La compañía prevé equipar toda su flota de aviones de fuselaje ancho para el próximo verano, con el objetivo de ofrecer internet de alta velocidad en rutas internacionales y vuelos de largo alcance.

¿Qué cambia con Starlink en United?

United utilizará satélites de órbita baja para ofrecer conexión en zonas donde el Wi-Fi tradicional suele fallar, como océanos, regiones polares y áreas remotas. Esto resulta clave para una aerolínea con fuerte operación en rutas sobre el Atlántico y el Pacífico.

Actualmente, más de 400 aviones de United ya cuentan con Starlink. La meta es llegar a cerca de mil aeronaves equipadas antes de que termine el año.

Los viajeros podrán encontrar aviones 777-200 con Starlink en rutas entre Newark/Nueva York, Washington D.C., Houston y San Francisco hacia destinos como Londres, Frankfurt, Zúrich, París, Ámsterdam, Buenos Aires y Tokio.

Wi-Fi gratis para miembros MileagePlus

El servicio estará disponible sin costo para miembros de United MileagePlus. Además, los pasajeros recibirán una notificación antes del vuelo si la aeronave cuenta con Starlink.

Desde el lanzamiento de esta conexión, United ha transportado a más de 18.6 millones de pasajeros en aviones equipados con Starlink. También se han conectado 9.9 millones de dispositivos en más de 311 mil vuelos.

La aerolínea señaló que la satisfacción de los clientes con el Wi-Fi casi se duplicó en las aeronaves con esta tecnología.

Qué podrán hacer los pasajeros durante el vuelo

Con Starlink, los viajeros podrán conectarse desde varios dispositivos al mismo tiempo, como celular, tableta o computadora portátil. También será posible trabajar en documentos compartidos, subir o descargar archivos, reservar restaurantes, planear actividades y usar plataformas de entretenimiento.

United también busca fortalecer su experiencia a bordo con más pantallas individuales. Hoy cuenta con más de 167 mil pantallas en casi 900 aviones y planea duplicar esa cifra conforme reciba nuevas aeronaves y modernice las actuales.

Con esta apuesta, United busca que el internet a bordo sea más parecido al de casa, incluso durante vuelos de larga distancia.