United invierte más de $20 mil millones de dólares en el aeropuerto de Washington Dulles con inversión

United participará en la transformación del Aeropuerto Internacional Washington Dulles, un proyecto que contempla una inversión de más de $20 mil millones de dólares durante la próxima década. El plan renovará terminales, salas de espera, sistemas de transporte, filtros de seguridad y áreas de atención para pasajeros nacionales e internacionales.

La Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington, el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la aerolínea colaborarán en las distintas etapas de construcción. El objetivo es facilitar el trayecto desde la llegada a la terminal hasta el abordaje, sin modificar el diseño principal creado por el arquitecto Eero Saarinen.

La intervención sumará más de cinco millones de pies cuadrados de espacios nuevos o renovados. Las obras avanzarán por fases mientras el aeropuerto mantiene sus operaciones, por lo que los viajeros encontrarán cambios graduales durante varios años.

¿Qué mejoras tendrá el aeropuerto de Washington Dulles?

El programa incluye una entrada renovada, estacionamientos más cercanos, zonas de documentación actualizadas y filtros de seguridad con procesos más eficientes. También se construirán salas con mayor capacidad para recibir aviones de distintos tamaños y abrir nuevas rutas.

Los actuales vestíbulos C y D serán sustituidos por instalaciones con más puertas de embarque, asientos, áreas de trabajo, estaciones de carga y opciones de alimentos y compras. Otro cambio será la ampliación del AeroTrain, que conectará la terminal con las salas y permitirá retirar los vehículos conocidos como mobile lounges.

El aeropuerto contará además con un túnel peatonal central, un sistema de equipaje actualizado y una ruta directa hacia una nueva instalación de Aduanas de Estados Unidos. Estas obras buscan reducir desplazamientos, tiempos de espera y trámites para quienes llegan desde otros países.

¿Qué papel tendrá United en la renovación de Dulles?

La transformación refuerza la presencia de United en uno de sus principales centros de conexión. La compañía es la aerolínea con mayor operación en la región de Washington y trabajará con la autoridad aeroportuaria en la planeación y ejecución de varias mejoras.

El proyecto contempla más espacios United Club y los planes para una de las salas United Polaris de mayor tamaño dentro de su red. Estos espacios atenderán principalmente a viajeros de rutas internacionales y pasajeros que vuelan en cabinas premium.

Scott Kirby, director ejecutivo de United, explicó que la inversión permitirá convertir a Dulles en una puerta de entrada acorde con el alcance internacional de Washington. El directivo señaló que la modernización también forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa en este aeropuerto.

¿Cuándo abrirá la nueva Sala E de United?

Una parte del programa ya está en construcción. La nueva Sala E abrirá a finales de 2026 y contará con 14 puertas para United, acceso directo al AeroTrain y espacios de atención para los pasajeros. Su superficie alcanzará aproximadamente 435 mil pies cuadrados.

Esta instalación permitirá que la aerolínea amplíe su red internacional y atienda más vuelos desde la capital estadounidense. El plan completo también elevará la inversión previamente asignada para la modernización de Dulles, que era de alrededor de siete mil millones de dólares.

Con estas obras, United y sus socios buscan que el aeropuerto responda al crecimiento del tráfico aéreo y ofrezca una experiencia con menos traslados internos. Para los viajeros, los cambios se reflejarán en más puertas, nuevas salas, conexiones ferroviarias y procesos más directos desde la documentación hasta la entrega del equipaje.