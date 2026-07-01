Pokémon se sube a los aviones de ANA ¡Conócelos!

All Nippon Airways, (ANA) presentó junto con The Pokémon Company los diseños de sus nuevos aviones temáticos “Pokémon Jet Red” y “Pokémon Jet Green”. Estas aeronaves forman parte de una colaboración especial de tres aviones creada para celebrar el 30 aniversario de Pokémon.

El “Pokémon Jet Red” operará rutas domésticas en Japón y tiene previsto entrar en servicio a finales de julio de 2026. Su diseño muestra a Pikachu junto a Pokémon de tipo fuego, inspirados en los compañeros iniciales que los jugadores eligen al comenzar sus aventuras.

Por su parte, el “Pokémon Jet Green” estará destinado a rutas internacionales. Su fecha de lanzamiento se anunciará más adelante y su diseño tendrá a Pikachu acompañado por Pokémon de tipo planta, también ligados a los videojuegos de la franquicia.

¿Qué habrá a bordo de los aviones Pokémon de ANA?

La experiencia temática comenzará desde el abordaje. ANA confirmó que las cabinas tendrán ilustraciones originales y amenidades diseñadas para esta colaboración.

Entre los elementos especiales habrá calcomanías conmemorativas de abordaje, limitadas a una por pasajero por vuelo. También se incluirán fundas para reposacabezas con diseños de los Pokémon que aparecen en el exterior de los aviones.

Los pasajeros podrán encontrar vasos de edición limitada con personajes de Pokémon y el logotipo del 30 aniversario. En vuelos internacionales de Clase Económica y Premium Economy también habrá servilletas personalizadas con los logotipos de la colaboración.

Las amenidades estarán sujetas a disponibilidad y a las condiciones operativas de cada ruta.

¿Cómo serán los Pokémon Jet Red y Green?

El “Pokémon Jet Red” será un Boeing 787-8 con matrícula JA819A. Su concepto estará enfocado en Pokémon de tipo fuego y operará dentro de Japón.

El “Pokémon Jet Green” será un Boeing 787-9 con matrícula JA923A. Este avión se usará en vuelos internacionales y tendrá un diseño basado en Pokémon de tipo planta.

ANA también adelantó que próximamente se revelará el diseño del tercer avión de la serie, llamado “Pokémon Jet Blue”.

Con esta colaboración, ANA retoma su relación histórica con Pokémon y suma una nueva experiencia para fans, viajeros y familias que buscan vuelos con un toque distinto desde Japón hacia el mundo.