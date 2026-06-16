United se viste de color con “Stars and Stripes” por los 250 años de Estados Unidos

United pintó de color sus aviones con «Stars and Stripes» para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. El diseño estará presente este verano en dos aeronaves de fabricación estadounidense: un Boeing 787-10 y un Boeing 737-800.

La nueva imagen de United utiliza los colores rojo, blanco y azul, en referencia a la bandera estadounidense. El diseño incluye 50 estrellas, una por cada estado del país, además de franjas diagonales rojas y blancas que buscan representar movimiento y avance.

Los aviones fueron pintados en Amarillo, Texas, y también contarán con una placa conmemorativa dedicada a empleados de United que son veteranos o miembros activos del servicio militar. Con ello, la aerolínea busca reconocer a quienes han formado parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La presentación se realizó en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, con la presencia de Scott Kirby, CEO de United; Sean P. Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos; empleados de la línea aérea, integrantes del Grupo de Recursos Empresariales para Veteranos de United y autoridades locales.

Durante el evento, Kirby destacó que United ha sido parte de la historia aérea de Estados Unidos durante 100 años. También señaló que la compañía emplea a más de 8 mil 300 veteranos militares, de los cuales 1 mil 500 son miembros activos de la Guardia Nacional y fuerzas de reserva.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, señaló que esta librea forma parte de las acciones para celebrar el aniversario histórico del país.

Con «Stars and Stripes», United suma una imagen especial a su flota y convierte dos de sus aviones en una especie de homenaje aéreo. Para los viajeros, será una oportunidad de ver una aeronave distinta en aeropuertos y rutas durante la temporada de verano.