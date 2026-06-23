American Airlines llega a 100 destinos en América Latina: abrirá nuevas rutas a Venezuela y Haití

American Airlines anunció la apertura de nuevas rutas hacia Venezuela y Haití, con lo que alcanzará los 100 puntos de operación distribuidos entre Estados Unidos, México, el Caribe y América Latina.

La firma aérea informó que ofrecerá trayectos directos entre Miami y Maracaibo, Venezuela (MAR), así como entre Miami y Cap-Haitien, Haití (CAP), los cuales se convertirán en sus mercados número 99 y 100 dentro de la región.

“Estamos comprometidos a atender las necesidades de los viajeros mediante la oferta más amplia de frecuencias hacia la mayor cantidad de ciudades de la región entre las compañías estadounidenses”, señaló Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

Con esta ampliación, la empresa destacó que continuará brindando enlaces directos hacia localidades que actualmente no reciben atención de otras líneas aéreas de Estados Unidos, entre ellas Anguila, Bimini (Bahamas), Ocho Ríos (Jamaica), Caicos del Sur (Turcas y Caicos) y Montevideo (Uruguay).

Maracaibo recibirá operaciones desde julio

American Airlines detalló que el enlace entre Miami y Maracaibo comenzará a funcionar el próximo 14 de julio, convirtiéndose en la única alternativa directa entre Estados Unidos y la ciudad venezolana.

La incorporación se sumará a las dos frecuencias diarias que la compañía ya mantiene entre Miami y Caracas. Los recorridos serán realizados con aeronaves Embraer 175 equipadas con cabina premium y acceso a internet Wi-Fi de alta velocidad.

De acuerdo con la transportista, la puesta en marcha de este itinerario busca reforzar la conectividad entre ambas naciones y ampliar las posibilidades de traslado para viajeros corporativos y turistas.

American Airlines reanudará conexiones con Haití

La línea aérea también anunció el restablecimiento de sus actividades hacia Haití mediante frecuencias diarias entre Miami y Cap-Haitien a partir del 1 de noviembre.

La ruta estará a cargo de aviones Boeing 737 equipados con cabina premium y servicio de internet de alta velocidad.

Según la empresa, Haití representa actualmente el mercado de mayor demanda en el Caribe que aún carece de cobertura por parte de una transportista estadounidense. Asimismo, resaltó que las comunidades haitiano-estadounidenses establecidas en el sur de Florida, así como en ciudades como Nueva York y Orlando, dispondrán de nuevas opciones de traslado a través de la red de American Airlines.