¡Toma Nota! Desde ya y, hasta el 27 de julio 2026, Turkish Airlines ofrece tarifas especiales

Turkish Airlines anuncia tarifas únicas para viajar a Turquía… o bien a cualquiera de sus destinos que conecta a través de su espectacular hub en Estambul.

Así es, como parte de su Campaña Especial de Julio, vigente del 13 al 27 de julio de 2026, la aerolínea cuenta con tarifas especiales para ir desde México hacia Estambul y una amplia variedad de lugares internacionales con conexión a través de su hub en Estambul.

Turkish Airlines da tarifas de viaje redondo desde $899 dólares para viajar desde México a sitios seleccionados. Los viajeros podrán volar a Roma desde $899 dólares; a Estambul y El Cairo desde $999 dólares; a Bangkok desde $1 mil 199 dólares; y a Taskent desde $1 mil 499 dólares.

Estas tarifas promocionales estarán disponibles para compras realizadas entre el 13 y el 27 de julio de 2026, con un periodo de salidas válido del 7 de septiembre de 2026 al 28 de febrero de 2027, sujetas a disponibilidad y a los términos y condiciones.

Esta promoción es sensacional, teniendo en cuenta los altos costos de hoy en día, así que, Turkish Airlines te invita a disfrutarlos, ¡pero ya!

Turquía, es un país misterioso con una extraordinaria variedad de experiencias para todo tipo de viajeros. Desde las históricas calles y la reconocida escena gastronómica de Estambul, hasta los paisajes únicos de Capadocia, las playas mediterráneas de Antalya, la Costa Turquesa y el encanto costero de Bodrum, la nación combina historia, cultura y naturaleza en cada rincón.

Izmir y la región del Mar Negro, donde destaca Rize, también brindan a los visitantes la oportunidad de conocer tradiciones locales, gozar de impresionantes paisajes y descubrir un patrimonio cultural incomparable.

Más allá de Turquía, Turkish Airlines conecta a los mexicanos con puntos solicitados de Europa, Asia, África y Medio Oriente mediante conexiones eficientes vía Estambul. Gracias a la red internacional de vuelos más extensa del mundo, los pasajeros pueden llegar fácilmente a ciudades como Roma, Delhi, Bangkok y Tokio, además de cientos de lugares adicionales, dentro de un mismo itinerario.

Esto no lo es todo, desde México, Turkish Airlines continúa fortaleciendo la conectividad entre América Latina, Turquía y el resto del mundo, ofreciendo una vivencia de viaje de clase mundial respaldada por su hospitalidad y una de las redes de rutas más amplias de la industria de la aviación.

Para consultar tarifas, verificar disponibilidad y realizar reservaciones, pueden visitar: turkishairlines.com/en-mx/