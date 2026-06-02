United Airlines conectará St. Croix con Nueva York con nueva ruta directa

United Airlines anunció una nueva ruta sin escalas entre St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y Newark/Nueva York. El servicio comenzará el 31 de octubre de 2026 y operará los sábados, con lo que la aerolínea se convertirá en la única compañía con vuelos directos entre St. Croix y la zona metropolitana de Nueva York.

La ruta será operada en un Boeing 737-700 con capacidad para 126 pasajeros, de los cuales 12 viajarán en clase ejecutiva. Con esta conexión, la empresa amplía su presencia en el Caribe y suma una opción para quienes buscan llegar a St. Croix sin escalas desde uno de los principales mercados emisores de Estados Unidos.

¿Qué significa esta ruta de United Airlines para St. Croix?

El nuevo vuelo representa una ampliación del acceso aéreo para residentes y visitantes. De acuerdo con el Departamento de Turismo de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la conexión directa con Nueva York puede impulsar la actividad turística, los negocios locales y la economía de St. Croix.

La isla cuenta con una combinación de cultura, historia y naturaleza. Su oferta incluye playas, recorridos por zonas históricas, gastronomía local y actividades al aire libre, lo que la convierte en una alternativa dentro del Caribe para viajeros que buscan una experiencia distinta.

United Airlines fortalece su red en el Caribe

Con este nuevo servicio, United Airlines conectará Newark/Nueva York con 23 destinos del Caribe. La ruta también complementa el servicio que la aerolínea ya opera entre Newark y St. Thomas, lo que facilita la planeación de salidas entre islas.

Para los turistas, esta conexión ofrece mayor flexibilidad al momento de organizar itinerarios hacia las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Además, permite combinar distintos lugares del Caribe dentro de un mismo viaje.

Los boletos ya pueden reservarse a través del sitio web de United Airlines y en su aplicación móvil. Con esta nueva ruta, St. Croix gana visibilidad dentro del mercado desde Nueva York y refuerza su posición como punto caribeño.