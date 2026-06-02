DFW estrena vuelo directo de Volaris desde Querétaro rumbo al Mundial 2026

DFW celebró el vuelo inaugural de Volaris entre el Aeropuerto Internacional de Querétaro y el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth. Esta nueva ruta directa fortalece la conectividad aérea entre México y el norte de Texas, con una opción pensada para turismo, viajes de negocios e intercambio entre ambos países.

El servicio operará tres veces por semana: martes, jueves y sábados. Los vuelos se realizarán en una aeronave Airbus A320 NEO, con capacidad para 186 pasajeros.

¿Cómo serán los horarios del vuelo Querétaro-DFW?

De acuerdo con la información del aeropuerto, los vuelos desde Querétaro saldrán a las 3:04 p.m. y llegarán a DFW a las 6:29 p.m. En sentido contrario, los vuelos partirán de Dallas Fort Worth a las 7:59 p.m. y aterrizarán en Querétaro a las 9:33 p.m.

La ruta representa una alternativa directa para viajeros del Bajío que buscan llegar al norte de Texas sin escalas. Además, Querétaro mantiene un papel relevante como destino industrial y de negocios en México, por lo que esta conexión puede impulsar la movilidad corporativa.

DFW gana conectividad rumbo al Mundial

La apertura llega en un momento estratégico para Dallas Fort Worth. La región será una de las sedes del Mundial de Futbol 2026 y recibirá nueve partidos, incluida una semifinal.

Con este vuelo, los viajeros del centro de México tendrán una vía directa hacia uno de los puntos clave del torneo. Esto puede beneficiar a aficionados, operadores turísticos y pasajeros que planean viajar durante la temporada mundialista.

DFW es uno de los aeropuertos más transitados y conectados del mundo, con acceso a más de 260 destinos globales. Su ubicación lo convierte en una puerta de entrada para turismo, comercio y negocios entre México y Estados Unidos.

Volaris amplía su red internacional

Con esta ruta, Volaris refuerza su presencia en Estados Unidos y suma una conexión entre dos regiones estratégicas. El vuelo Querétaro-DFW responde a la demanda de viajeros que buscan opciones accesibles y directas entre México y Texas.