¿Por qué Viva Aerobús restringió la entrada a viajeros que hayan estado en República del Congo, Uganda o Sudán?

La aerolínea mexicana Viva Aerobús limitó el jueves el acceso a personas que hayan visitado República Democrática del Congo, Sudán y Uganda.

La decisión fue anunciada a pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde México será sede del partido inaugural en el estadio Azteca el 18 de junio.

Mediante un comunicado, la compañía informó que la disposición entrará en vigor a partir de este jueves 28 de mayo y tendrá una duración inicial de 60 días naturales.

La medida surge luego de que las autoridades sanitarias mexicanas emitieran una alerta para turistas nacionales ante el brote de ébola detectado en África central.

“Derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México, informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales”, señaló la empresa aérea.

¿Quiénes no podrán ingresar a México con la nueva restricción de Viva Aerobús?

La línea aérea precisó que la limitación aplicará para personas que hayan permanecido en alguno de esos países durante los últimos 21 días y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México.

Asimismo, la empresa recomendó a los usuarios revisar previamente los requisitos migratorios y sanitarios antes de realizar cualquier viaje internacional, con el objetivo de evitar contratiempos en aeropuertos y puntos de revisión.

“Agradecemos profundamente su comprensión y confianza”, expresó la compañía.

Finalmente, Viva Aerobús indicó que cualquier modificación relacionada con esta disposición será difundida a través de sus canales oficiales y redes sociales.