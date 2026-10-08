United abre nueva oficina de venta de boletos en Monterrey y refuerza su operación en México

United inauguró una nueva oficina de venta de boletos en Monterrey, Nuevo León, con servicios enfocados en reservaciones, atención personalizada y planificación de salidas.

El espacio, conocido como City Ticket Office o CTO, representó una inversión de $10.5 millones de pesos, cerca de $600 mil dólares, y cuenta con una superficie de 151 m2.

La oficina ofrece asistencia para compra de boletos, cambios y reservaciones, coordinación de viajes en grupo, consultas sobre MileagePlusSM y otras necesidades relacionadas con itinerarios.

Servicios que ofrece la nueva oficina de United

El nuevo punto de atención cuenta con un mostrador para agilizar solicitudes y una zona de espera para los clientes.

Además de la atención presencial, United cuenta con servicio por WhatsApp durante el horario de trabajo, por lo que los viajeros pueden elegir entre distintos canales de contacto.

Rolf Meyer, director de Ventas para México, Centroamérica y el Caribe de United Airlines, señaló que Monterrey representa un mercado importante para la compañía y que esta oficina busca acercar el servicio a los pasajeros desde la etapa de reservación.

¿Qué vuelos operan desde MTY?

Actualmente, United opera vuelos diarios desde Monterrey hacia Chicago y San Francisco, además de seis frecuencias al día rumbo a Houston.

Desde estos aeropuertos, los viajeros tienen acceso a conexiones hacia más de 100 lugares en Estados Unidos y a ciudades internacionales como Toronto, Londres y Fráncfort.

La relación de United con México comenzó el 15 de diciembre de 1966, cuando realizó su primer vuelo entre Houston y Monterrey.

Hoy, la línea aérea opera múltiples vuelos diarios desde Estados Unidos hacia 24 puntos del país y, durante 2026, ya transportó a casi 4 millones de pasajeros.

United sumará Tuxtla Gutiérrez a su red en México

A partir del 28 de octubre de 2026, United iniciará un servicio durante todo el año entre Tuxtla Gutiérrez y Houston.

Con esta incorporación, Chiapas se convertirá en el destino número 25 de la aerolínea en México.

Los vuelos desde el país utilizan aeronaves como Boeing 737, equipos de la familia Airbus A320 y Embraer E-175.

La compañía también informó que todos los Embraer E-175 que parten desde México ya cuentan con Wi-Fi Starlink gratuito para miembros de MileagePlus.

¿Dónde está la oficina de United en Monterrey?

La nueva oficina se encuentra en GVO Monterrey, Av. Fundadores 1000, Valle del Mirador, Monterrey, Nuevo León.

El horario de atención es de lunes a sábado, de 11:00 a 19:00 horas. La oficina permanece cerrada los domingos y días festivos.

Los viajeros también pueden contactar a United por WhatsApp al +52 81 8333 3024 o por correo electrónico en [email protected].