Qantas y American Airlines conectan México con Australia

Qantas y American Airlines operan un joint business que combina la red de una con la experiencia de la otra. El resultado: conectividad desde 26 ciudades mexicanas, beneficios compartidos y una ruta clara hacia algunas de las principales ciudades de Australia. La asociación estratégica entre ambas aerolíneas refuerza la conectividad desde México hacia el Pacífico sur y redefine las opciones para realizar viajes de largo alcance con todo lujo y confort.

Te encantará saber todos los detalles de esta alianza, que fue presentada por Ana Vega, Qantas Account Manager, North America y Claudia Carranza, American Airlines Account Sales, quienes se reunieron por primera vez en CDMX para dar las buenas nuevas a agentes de viajes.

Conectividad y operación

Es importante destacar que va más allá de un código compartido: “El joint business nos cambia totalmente la mentalidad hasta de cómo venderlo, porque podemos hablar de tarifas, de descuentos, de convenios”, señaló la ejecutiva de Qantas. Permitirá compartir estrategias comerciales, promociones, incluso programas de lealtad, beneficiando tanto al negocio como a los pasajeros, optimizando rutas desde México hacia Oceanía.

Actualmente, Qantas no vuela directamente a territorio mexicano debido a los retos técnicos que impone la altitud. Un vuelo de larga distancia desde un punto geográfico tan elevado obligaría a sacrificar combustible o personas. Para resolver este desafío logístico, entra el músculo operativo de American Airlines, que mueve 460 vuelos semanales y 66 vuelos diarios, la mayoría conectando hacia Dallas desde México.

Lo mejor: “No nada más desde CDMX pueden salir usuarios a disfrutar estos grandes destinos, sino de casi toda la República Mexicana”, detalló Carranza, pues AA sale desde 26 ciudades mexicanas. Su red aporta la conectividad desde territorio mexicano hacia los hubs de Qantas.

Los puertos clave

Dallas, es el hub principal de AA con vuelos a Sídney, Melbourne, además de su nueva ruta a Brisbane que Qantas comercializa. Los Ángeles también es puerta de entrada; San Francisco, es otro punto de conexión alternativo. Mientras que Las Vegas entrará en la ecuación a partir de marzo de 2027 al volar a Sídney y Brisbane.

En total, la aerolínea americana opera hasta 53 vuelos semanales entre Estados Unidos y Australia, una cifra que sostiene buena parte del flujo de pasajeros mexicanos hacia el Pacífico Sur.

Experiencias a bordo

Es importante destacar que Qantas se encarga de la segunda parte de la travesía desde Dallas con una flota de A380, que ha sido galardonado y ofrece cuatro cabinas diferentes:

First Class: Con acceso al lounge exclusivo en el segundo piso del avión y a las salas VIP de First Class en LAX y servicios a la carta preparados por un chef a bordo. Business Class: Brinda asientos reclinables 180° (full-flat) de más de 2.12 metros de largo, equipados con función de masaje. Premium Economy: Reclinación superior y servicio diferenciado para vuelos de larga distancia. Economy, que brinda una experiencia de confort durante la travesía.

Lo que viene

Otra buena noticia compartida por Qantas es la adquisición de una flota de A350-1000 Ultra Long Range, el único en su tipo diseñado para conectar Sídney con Londres y Nueva York sin escalas, lo que añadirá rutas a la aerolínea.

Mientras que Claudia Carranza, informó que los pasajeros de Qantas son bienvenidos en el American Admirals Flagship Lounge en el aeropuerto de DFW, que próximamente terminará sus renovaciones.