Iberia prepara su centenario con nuevos espacios, Starlink y renovación de cabinas

Iberia ya puso en marcha la cuenta regresiva para celebrar sus 100 años en 2027. La aerolínea presentó el programa con el que conmemorará su centenario y adelantó varias novedades que tendrán impacto tanto en España como en Latinoamérica.

Marco Sansavini, presidente y Consejero Delegado de Iberia, dio a conocer la librea especial que lucirán algunos aviones de la compañía durante el aniversario. El programa también contempla eventos institucionales, actividades para empleados, nuevas experiencias para clientes y una mayor presencia en ciudades latinoamericanas.

Iberia abrirá nuevos espacios en Ciudad de México y Latinoamérica

Uno de los ejes será la apertura de nuevos Iberia Spaces en Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y São Paulo.

En Madrid, la línea aérea mantendrá durante gran parte de 2027 su espacio ubicado en el número 44 de la calle Alcalá. Ahí se realizarán cosas relacionadas con aviación, cultura, impacto social y el futuro de la compañía.

La intención es llevar el aniversario a distintos mercados y acercarlo a clientes, agencias de viajes, turoperadores e instituciones.

Eventos que prepara Iberia para sus 100 años

El acto institucional principal se celebrará en junio de 2027 en los hangares de La Muñoza, coincidiendo con el mes de fundación de Iberia.

Casa de América tendrá una iniciativa dedicada a la relación entre España y Latinoamérica, mientras que la Bolsa de Madrid será sede de un encuentro empresarial organizado junto con CEOE.

Habrá actividades junto al buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que también cumple 100 años en 2027. La compañía prepara además un libro, un documental, un espectáculo aéreo en Cuatro Vientos y el lanzamiento de la Fundación Iberia.

Starlink y nuevas cabinas

Durante 2027, Iberia continuará con la modernización de sus cabinas de largo recorrido. El nuevo diseño se presentará en los próximos meses y forma parte de los cambios en la experiencia de viaje.

La aerolínea mantendrá el despliegue gradual de Starlink, con conexión Wi-Fi gratuita de alta velocidad en su flota.

A esto se suma una nueva propuesta gastronómica desarrollada junto con la Real Academia de Gastronomía, con presencia de productos españoles tanto a bordo como en salas VIP.

El crecimiento de Iberia rumbo a 2030

Las celebraciones servirán para mostrar los avances del Flight Plan 2030, respaldado por una inversión de €6 mil millones de euros.

La compañía pasó de 43 aviones de largo recorrido a principios de 2025 a 51 unidades en la actualidad, con planes de crecer hasta alrededor de 70.

La incorporación del Airbus A321XLR permitió sumar destinos como Orlando, Recife, Fortaleza, Toronto y Monterrey.

Con estas acciones, Iberia busca que su centenario funcione como un punto de encuentro entre su historia y una nueva etapa centrada en conectividad, tecnología, experiencia del pasajero y expansión internacional.