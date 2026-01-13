Travel Shop y Egipto: alianza con sorpresas e itinerarios mágicos

Travel Shop Operadora siempre a la vanguardia, con tendencias y novedades fantásticas, esta vez se unió a Visit Egypt para ofrecer programas espectaculares a este enigmático destino.

“Estoy feliz de tenerlos hoy aquí, son ustedes, sólo las agencias top para Travel Shop. Queremos recordarles lo que somos y lo que tenemos, somos una gran organización, con equipos de trabajo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo siempre, tenemos muy claro el canal de ventas que son las agencias de viajes y que vendemos leisure. Pero, recuerden que también brindamos tendencias para lograr clientes satisfechos y felices. No somos la empresa perfecta, pero hacemos todo lo posible para serlo”, destacó Miguel Galicia, CEO de la compañía, en un desayuno muy exclusivo, donde se habló de los programas que ofrece esta Operadora, en una presentación concisa y precisa.

Lo más importante de esta gran reunión mañanera fue hablar de su gran unión estratégica con The Egyptian Tourism Authority (Visit Egypt), con la presencia y visita por primera vez en México de Ghady Fouz, directora de la Oficina Central de Turismo para America Latina de este organismo, quien se encontraba acompañada de Saad Mazroa, First Secretary of the Embassy of Egypt.

Ambos sorprendieron a los presentes por dar un desayuno delicioso con las exquisiteces de Egipto y porque esta alianza comercial permitirá a los mexicanos vivir las actividades y productos de esa nación que “nosotros ofrecemos, felices de trabajar en conjunto con esta gran marca cómo lo es Egyptian Tourism Authority y su experiencia en el desarrollo de productos para el mercado mexicano”, dijo profundamente emocionado Galicia, mostrándose fan de este país.

Jorge Valdez, Ghady Fouz, Miguel Galicia y Cristina Vázquez Ghady Fouz, Saad Mazroa y Miguel Galicia Ghady Fouz y Miguel Galicia Miguel Galicia y Guadalupe Aldana Eduardo Marín Carlos Pérez, Veronica Ayecac, Osiris Gutierrez, Eduardo Marín, Miguel Galicia y Jac Gil Sonia Cruz, Luis Vite, Osiris Gutierrez, Javier Linares y Veronica Ayecac Miguel Galicia, Saad Mazroa y Ghady Fouz Ghady Fouz Miguel Galicia

Egipto es un destino misterioso y subyugante

En efecto, conocer Egipto es una experiencia mágica porque puedes caminar literalmente a través de 5 mil años de historia en la cuna de las civilizaciones. Te subyuga.

“En este 2026, el país se ha consolidado como un destino fascinante por estas razones clave”, dijo Ghady, en una maravillosa presentación, en la cual dijo que México es muy parecido a su país, en cultura, historia y tradiciones, comentó que cómo decimos nosotros: ‘Tu casa es mi casa’, también nosotros somos su casa”, afirmó.

Luego presentó lo más destacado de esta nación que enamora:

1. Monumentos que desafían el tiempo

Las Pirámides de Giza: Son la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que sigue en pie, manteniendo intacto su misterio desde hace más de 4 mil 500 años.

Templos de Luxor y Karnak: Estos complejos monumentales permiten admirar la grandeza de los faraones en un entorno que parece detenido en el tiempo.

2. Experiencias sensoriales únicas

Cruceros por el Nilo: Navegar por el río más emblemático del mundo es la forma más clásica y mágica de descubrir ciudades antiguas y paisajes sorprendentes.

Amaneceres en globo: Sobrevolar Luxor en globo aerostático da una perspectiva única y espectacular de los valles y templos al rayar el alba.

Aventura en el desierto: Tours al Desierto Blanco y Negro con paisajes surrealistas que parecen de otro planeta.

3. Un 2026 de récords y modernidad

Nuevo Récord de Turismo: Egipto llega a 2026 tras recibir una cifra histórica de 19 millones de turistas en 2025, lo que ha impulsado la modernización de sus infraestructuras y servicios.

El Gran Museo Egipcio (GEM): En El Cairo, podrás ver de cerca los tesoros completos de Tutankamón en instalaciones de vanguardia. Con más de 100 mil piezas del antiguo Egipto.

4. Naturaleza y cultura vibrante

Mar Rojo: Destinos como Sharm El Sheikh y Hurghada ofrecen aguas cristalinas y un mundo submarino fascinante para el buceo.

Hospitalidad: La calidez de los egipcios, su gastronomía única y la energía de mercados tradicionales como el de Jan el-Jalili completan la magia del viaje.

Y más, mucho más, Egipto también es modernidad, es tendencia y Travel Shop puede apoyarte a conectar con una gran marca como Visit Egypt y su experiencia en el desarrollo de productos de nicho para el mercado mexicano.

“Tenemos para ustedes decenas de opciones para descubrir Egipto, con todo tipo de viajes e itinerarios y por supuesto, personalizados. En Travel Shop estamos siempre dispuestos a ser su asesor”, dijo Galicia emocionado por mostrar este país, que conmueve, emociona, fascina, enamora… Egipto.

Importantes tips

¿Cuál es la mejor temporada para viajar a Egipto?

Es un lugar fascinante durante todo el año, aunque su clima desértico provoca temperaturas extremas en verano y un clima más templado en invierno. La mejor época para explorar el desierto, las ciudades y realizar un crucero por el Nilo es de octubre a abril, cuando las temperaturas son más suaves y permiten recorrer cómodamente las pirámides, templos y ciudades históricas.

Si prefieres aprovechar precios más bajos y evitar multitudes, la temporada de mayo a septiembre es ideal. Sin embargo, durante el verano, el país puede registrar temperaturas extremadamente altas, especialmente en el desierto y en el interior, lo que puede dificultar la visita a sitios arqueológicos al aire libre. La operadora te ayudará cuando sean los mejores días para esta salida.

Egipto no es solo un destino, es un viaje en el tiempo donde cada pirámide, templo y paisaje te cuenta una historia milenaria. Prepárate y permite la asesoría de un experto como Travel Shop, quien te organizará tu itinerario y, déjate maravillar por la tierra de los faraones: ¡una aventura única te espera!