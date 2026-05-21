Mega Travel te invita a Perú, mientras te muestra cómo hacer el tradicional cebiche

Mega Travel te invita a Perú, un destino que no solo cautiva por la diversidad de sus atractivos turísticos, sino también por su riqueza culinaria.

Por ello, reunió a diversos agentes de viajes en el restaurante peruano Yakumanka, donde participaron en un taller de cebiche, uno de los platillos emblemáticos de la gastronomía peruana.

El evento contó con la participación de Daya Cruz, gerente de Relaciones Públicas de Mega Travel; Maricruz Solís, jefa comercial; Brenda Velazco, ejecutiva Comercial; Vanessa Pliego, supervisora del Departamento de Sudamérica; Emanuel Olvera, jefe de Operaciones del Área de Sudamérica; la legendaria Isabel de Quiñones, fundadora de VIPAC, y Milly Matos, representante Comercial para Latinoamérica de esta marca en el Perú.

Durante la jornada, los asesores turísticos aprendieron a preparar cebiche limeño de la mano del chef Carlos Pesantes, mientras descubrían algunos de los destinos que ofrece Perú más allá de Machu Picchu.

Recuerden que Mega Travel brinda diversidad de alternativas en paquetes para visitar Perú, en circuitos por todos los rincones de esta nación andina, para todos los gustos y necesidades. Consulta su página y estudia todas las posibilidades.

Durante este encuentro, conversamos con Milly Matos, quien compartió algunas opciones fascinantes y poco exploradas para quienes desean explorar nuevos rincones del país andino.

“Caral se ubica a nivel del mar y es considerada la civilización más antigua de Latinoamérica, con más de 5 mil años de antigüedad. Posee una historia milenaria extraordinaria y es reconocida como la tercera civilización más antigua del mundo, contemporánea de Egipto y Mesopotamia. Entre los lugares más enigmáticos destacan las Líneas de Nazca, localizadas en el departamento de Ica, específicamente en la ciudad de Nazca.

También sobresale la laguna Singrenacocha, en Cusco. Está situada a 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar y llama la atención por sus aguas turquesa rodeadas de montañas nevadas. En este sitio, los visitantes pueden apreciar llamas, vicuñas y alpacas, además de aves y ovejas, permitiendo una conexión especial con la naturaleza.

Asimismo, la ruta Moche incluye recorridos por Chiclayo y Trujillo. En esta última ciudad, los turistas podrán admirar Chan Chan, considerada la ciudad de barro más grande del planeta; mientras que en Chiclayo descubrirán la riqueza arqueológica e histórica de la cultura Sipán”, agregó.

Perú fortalece su oferta de lujo y experiencias exclusivas

Matos destacó que Perú está preparado para recibir a los viajeros más exigentes gracias a su amplia oferta de vivencias exclusivas. Entre ellas sobresalen su infraestructura hotelera, los cruceros de alta gama en Iquitos, la pesca de pirañas y el avistamiento de delfines rosados en la Amazonía peruana.

“Se trata de experiencias inigualables. Lima también cuenta con espacios impresionantes como la Huaca Pucllana, donde es posible realizar eventos especiales. Los visitantes pueden sorprender a sus familias con una pedida de mano o celebrar cumpleaños y aniversarios”, añadió.

Asimismo, explicó que entre los platillos imperdibles al visitar Perú destacan el cebiche, el lomo saltado, la papa a la huancaína, el ají de gallina y, para quienes buscan algo diferente, el cuy chactado. También mencionó el rocoto relleno y el tacacho, una comida típica de la selva peruana.

“Tenemos una infinidad de sabores y propuestas gastronómicas para degustar”, expresó.

Finalmente, invitó tanto a agentes como a viajeros mexicanos a conocer más sobre Perú de la mano de Mega Travel.

“Este país no es solo Machu Picchu. Perú cuenta con destinos hermosos e impresionantes, como acabamos de ver. Aquí se puede practicar turismo de aventura, disfrutar de majestuosas montañas, lagunas y paisajes únicos. Realmente vale la pena descubrirlo. Hoy en día debemos trabajar en conjunto con operadores y agencias de viajes para comenzar a desmachupichizar Perú”.

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