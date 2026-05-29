Chequia celebra 20 años de CzechTourism en México y lanza nueva campaña para viajeros

CzechTourism cumple 20 años en México, sí, años exitosos de promocionar este hermoso lugar, una oficina que desde su apertura ha servido como puente turístico entre el país europeo, México y América Latina. De hecho, Petr Lutter, director de la misma es ya un gran ícono en nuestro país, gracias a él, todo el mundo volteó para visitar y conocer Chequia.

Durante el encuentro, Tomáš Hart, embajador de la República Checa en México, destacó que la sede diplomática ha sido espacio de reuniones, amistades y colaboración en temas de turismo, cultura, economía y política.

El embajador recordó que CzechTourism abrió sus puertas en México en 2006, año marcado por distintos acontecimientos. Desde entonces, la oficina ha acompañado a viajeros, agentes de viajes y socios comerciales interesados en promover Chequia como destino.

Chequia presenta la campaña “Siéntete libre”

Como parte de la celebración, Petr Lutter presentó la nueva campaña “Feel Free” o “Siéntete libre”, una estrategia que busca mostrar a la República Checa como un sitio donde cada turista puede armar su propio itinerario.

La idea central es destacar que Chequia es un lugar pequeño, pero con muchas experiencias. «En pocos días, las personas pueden recorrer castillos, hacer ciclismo, asistir a festivales, probar gastronomía local o comer en restaurantes reconocidos por la Guía Michelin», contó Lutter.

En el primer trimestre de este 2026 los mexicanos que fueron al país, ya superan el mismo periodo de visitantes que hubo en 2025. El reto es superar lo hecho el año pasado, donde registraron una ligera baja respecto de 2024.

Más allá de Praga

Aunque Praga sigue como uno de los destinos más conocidos, CzechTourism busca impulsar circuitos por otras regiones. Entre las propuestas destacan viajes tipo fly and drive, rutas de senderismo, turismo activo, golf, festivales, gastronomía y experiencias de lujo.

Lutter explicó que Chequia cuenta con más de 40 mil kilómetros de rutas de senderismo señalizadas, además de una fuerte cultura ciclista. También resaltó el crecimiento de la oferta gastronómica, con 79 restaurantes recomendados por la Guía Michelin.

México y Chequia rumbo al Mundial

El encuentro tuvo un guiño futbolero. El embajador recordó que Chequia y México se enfrentarán el 24 de junio en el Estadio Azteca durante el Mundial. CzechTourism aprovechará este contexto para realizar acciones promocionales en Ciudad de México y Guadalajara.

Con 20 años de presencia en México, Chequia busca fortalecer su relación con la industria turística latinoamericana y posicionarse como un destino de experiencias, cultura, historia y libertad para viajar a tu propio ritmo.

Petr Lutter festejó con un reunión muy al estilo checo, y contó con el talento de Martin Tušl, secretario Comercial y de Asuntos Internacionales de la Embajada de la República Checa, quien deleitó a la concurrencia con su maestría tocando bellas melodías en el piano.