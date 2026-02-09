Monnarka Travel Marketing nuevo representante de Nassau & Paradise Island

¡Así es! Lillian Toro, CEO además Monnarka Travel Marketing anuncia con entusiasmo la adición de Nassau & Paradise Island a su portafolio de cuentas, iniciando con el pie derecho este 2026.

Como parte de esta alianza, Monnarka Travel Marketing los representará en nuestro país a través de IMAGINADORA by Monnarka, con el objetivo de desarrollar e implementar estrategias alineadas a los objetivos del destino y adaptadas al mercado mexicano.

Lilian Toro, explicó que la colaboración se basa en una visión compartida y en la complementariedad de capacidades entre ambas compañías, sin que ello implique una fusión ni una integración operativa.

El plan contempla el fortalecimiento de la relación con la industria turística nacional, mediante un trabajo cercano con tour operadores y agencias de viajes para el desarrollo de producto y la ampliación de la promoción del destino.

Monnarka e IMAGINADORA unen experiencia y creatividad

El acuerdo combina el conocimiento del mercado mexicano y la red de relaciones de Monnarka con la visión creativa y estratégica de IMAGINADORA, lo que permitirá una ejecución local alineada a los objetivos de los destinos y el desarrollo de estrategias auténticas y relevantes para los clientes de ambas agencias.

“La alianza entre Monnarka e IMAGINADORA nace de una visión compartida: creemos en el poder del turismo bien hecho y en el valor de la creatividad para superar expectativas. Cada agencia aporta un profundo conocimiento de su mercado, pero juntas multiplicamos el impacto. No se trata solo de representación, sino de construir estrategias con visión regional, sensibilidad local y objetivos claros. Nos entusiasma empezar con un cliente como Nassau & Paradise Island, que ha visto el potencial del mercado latinoamericano y busca posicionarse como un destino caribeño sofisticado con una oferta diversa y hotelería de lujo”, dijo Toro.

Por su parte, Marjori Schroeder, CEO de IMAGINADORA, afirmó que “la expansión hacia México surge de una demanda muy concreta de nuestros propios clientes, que hoy operan de manera regional y necesitan socios capaces de pensar la comunicación más allá de las fronteras. Este movimiento es una respuesta natural a la madurez que IMAGINADORA ha alcanzado en los últimos años”.

Con esta colaboración, Monnarka Travel Marketing e IMAGINADORA refuerzan su compromiso de desarrollar estrategias de comunicación y marketing turístico con visión regional, ejecución local y un enfoque estratégico alineado con las necesidades del mercado mexicano. El convenio marca un paso clave en la consolidación de modelos de trabajo más integrados, flexibles y orientados a generar valor real para destinos que buscan fortalecer su posicionamiento en México.