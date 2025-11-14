Egipto te espera: todo lo que necesitas saber para viajar desde México con Travel Shop

Egipto es un destino que te transporta en el tiempo. Aquí, los turistas pueden sumergirse en su historia y cultura, admirar su vasto patrimonio arqueológico y, al mismo tiempo, disfrutar de aventuras, paisajes naturales y una gastronomía exótica.

Sin embargo, planear un viaje desde México a la tierra de los faraones requiere organizar vuelos, tramitar visas y elegir la mejor temporada para explorar el Nilo y contemplar las majestuosas pirámides.

¿Cuál es la mejor temporada para viajar a Egipto?

Egipto es un destino fascinante durante todo el año, aunque su clima desértico provoca temperaturas extremas en verano y un clima más templado en invierno. La mejor época para explorar el desierto, las ciudades y realizar un crucero por el Nilo es de octubre a abril, cuando las temperaturas son más suaves y permiten recorrer cómodamente las pirámides, templos y ciudades históricas.

Si prefieres aprovechar precios más bajos y evitar multitudes, la temporada de mayo a septiembre es ideal. Sin embargo, durante el verano Egipto puede registrar temperaturas extremadamente altas, especialmente en el desierto y en el interior del país, lo que puede dificultar la visita a sitios arqueológicos al aire libre.

Requisitos para viajar a Egipto desde México

Si planeas un viaje a Egipto desde México, es fundamental conocer los requisitos de entrada para evitar contratiempos al llegar. A continuación, te decimos la documentación que necesitarás para ingresar al país.

Vigencia mínima de 6 meses del pasaporte después de la fecha de entrada.

Debe contar con al menos una página en blanco para sellos migratorios.

Se recomienda llevar una copia impresa o digital de tu pasaporte en caso de extravío.

Visa para ingresar a Egipto

Los mexicanos necesitan una visa para viajar a Egipto. Hay tres formas de obtenerla:

1. Visa on Arrival (VOA)

Este tipo de visa se puede obtener al llegar al aeropuerto en Egipto. Es un trámite sencillo y rápido.

Costo: Aproximadamente 25 USD (pago en efectivo).

Duración: Permite una estancia de hasta 30 días.

Requisitos: Pasaporte vigente, boleto de salida del país y comprobante de hospedaje.

2. E-Visa (Visa electrónica)

Se recomienda solicitar la visa en línea con anticipación para evitar largas filas en el aeropuerto.

Plataforma: Sitio oficial de visas de Egipto.

Costo: Desde 25 USD por una sola entrada.

Tiempo de procesamiento: Entre 3 y 7 días hábiles.

Documentación: Pasaporte escaneado y formulario de solicitud.

3. Visa en la Embajada de Egipto en México

Si prefieres obtener tu visa antes de viajar, puedes tramitarla en la Embajada de Egipto en México.

Requisitos: Pasaporte, foto tamaño pasaporte, boleto de avión y comprobante de hospedaje.

Duración del trámite: Entre 5 y 10 días hábiles.

Egipto no es solo un lugar, es un viaje en el tiempo donde cada pirámide, templo y paisaje te cuenta una historia milenaria.

Prepárate y déjate maravillar por la tierra de los faraones: ¡una aventura única te espera!