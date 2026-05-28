iryo y Emirates conectan México con España con tren de alta velocidad

iryo refuerza su presencia en México con una propuesta que combina tren de alta velocidad, servicio premium y conexión con vuelos internacionales.

Durante una presentación en México, Octavio Hernández, director general de Discover the World y Alberto Hernández, director Comercial; así como Scott Lantz, Country Manager de Emirates en nuestro país y José Miguel Machimbarrena, Consejero de Turismo en la Oficina de Turismo de España, destacaron el valor de este producto para armar viajes más completos.

La alianza toma relevancia por el vuelo diario de Emirates entre Ciudad de México y Barcelona. Desde esta ciudad, los trotamundos pueden conectarse con la red de iryo y continuar hacia distintos puntos de España sin depender solo del avión.

¿Qué ofrece iryo para viajar por España?

iryo opera trenes de alta velocidad con un enfoque de servicio y comodidad. Su red incluye destinos como Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Albacete, Ciudad Real y Puertollano. Además, se conecta con sistemas de cercanías, lo que permite llegar a más puntos dentro de cada región.

La propuesta busca que el traslado forme parte de la experiencia. Los trenes cuentan con Wi-Fi gratuito vía Starlink, conexiones eléctricas, asientos con reposabrazos individuales y opciones de equipaje según la tarifa elegida.

Categorías y servicios a bordo

iryo cuenta con dos cabinas principales: Inicial e Infinita. La primera corresponde a la categoría económica, con configuración dos por dos, equipaje de cabina de 10 kilos y bolso de mano.

La categoría Infinita ofrece asientos más amplios, configuración dos por uno y mayor comodidad. También existe la opción Infinita Bistró, que incluye una maleta de hasta 25 kilos y servicio gastronómico más completo.

En alimentos, los pasajeros pueden elegir entre bar móvil, cafetería Haizea y servicio Bistró. Esta última opción permite reservar comida antes de la salida, con menús adaptados a distintos horarios y preferencias.

Una opción para agentes de viajes

Para los agentes, iryo está disponible en Amadeus con el código I6, además de su plataforma para agencias y opciones vía API. Esto permite consultar horarios, tarifas públicas, tarifas de tour operación y gestionar grupos.

La combinación con Emirates abre una oportunidad para diseñar itinerarios que se inician en Barcelona y continúan por distintas regiones de España. Para el turista mexicano, esto representa una forma de práctica de conocer más destinos en un mismo viaje.