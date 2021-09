Si quieres viajar a Perú, deberás tener…

Comparte este contenido











No sólo tus dos vacunas autorizadas por la Organization Mundial de la Salud (OMS) sino también tendrás que presentar una prueba PCR molecular con vigencia máxima de 72 horas negativa de COVID-19. Los no inmunizados no podrán entrar a Perú.

Esto de acuerdo al decreto supremo 152 emitido por el Gobierno del presidente del Perú y publicado en el diario El Peruano.

Estas no son muy buenas noticias para el turismo, pero indudablemente esta regla gubernamental desea evitar la propagación del coronavirus y consolidar la actual tendencia a la baja de los contagios en este país, por lo cual con ello se extiende el estado de emergencia nacional.

Esta medida rige para peruanos, extranjeros, residentes y no residentes cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia.

Y ojo, si alguna persona muestra síntomas al ingresar al territorio peruano, deberá guardar un “confinamiento o cuarentena obligatorio”.