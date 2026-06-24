3 islas subestimadas en el Caribe

Descubre opciones alejadas del turismo masivo, estas tres joyas caribeñas prometen escenarios vírgenes, riqueza cultural y experiencias auténticas.

El incremento de las temperaturas globales ha modificado sutilmente las preferencias de los viajeros para las escapadas de verano al Caribe. Sin embargo, eso no obsta para que sea uno de los lugares favoritos para hacer un alto y gozar de sus maravillosas playas y escenarios salpicados de magia caribeña para las vacaciones estivales. Tan sólo los resorts de lujo con todo incluido y los alquileres de villas privadas han experimentado un aumento interanual del 7 % al 9 % en las tasas de ocupación entre junio y agosto, en comparación con la oferta hotelera estándar, según cifras de Caribbean Hotel and Tourism Association.

La misma asociación señala que el gasto diario promedio en alojamientos del Caribe este verano ha aumentado aproximadamente entre un 5 % y un 8 % a nivel regional. A pesar de la subida de los costos, los plazos de reserva se han extendido, lo que indica que los consumidores planifican y presupuestan con mayor antelación sus paradisíacos escenarios.

Islas bellas y únicas

Así que si estás listo para empacar tu maleta playera para la próxima inmersión en el Caribe, podrías elegir entre las islas que te sugiere Invertir para evitar los destinos masificados y disfrutar de experiencias auténticas rodeado de naturaleza virgen, parques marinos y conocer su rica cultura.

Naturaleza intacta

1- Bequia, es encantadora a pesar de su pequeño tamaño, tan sólo mide 18 Km2, ideal para gozar de unas vacaciones isleñas lejos de las multitudes. Es la segunda isla más grande en San Vicente y las Granadinas. Hay una variedad de actividades en la playa Princesa Margarita descansa entre sus arenas doradas o nada en sus aguas turquesas ,y en Blower´s Bay encontrarás escenarios tropicales para descansar o practicar esnórquel en las orillas. Navega hasta Tobago Cays y nada con tortugas en su laguna Baradal Turtle Sanctuary o Mustique para ver tortugas, arrecifes y un ambiente de celebridades. Descubre su cultura en las tiendas locales y el mercado de Port Elizabeth.

Cultura vibrante

2- Nevis, una tranquila isla volcánica con exuberantes paisajes, encanto histórico y un ambiente relajado y sofisticado, ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y un toque de lujo sin las multitudes de la vecina San Cristóbal. Del 23 de julio al 4 de agosto, celebrará el Nevis Culturama Festival y la isla se llena de desfiles callejeros, competencias musicales, ferias de artesanía, comida típica y el baile J´ouvert al amanecer con personas cubiertas de polvos de colores. Pinney’s Beach es su costa más efervescente, ideal para días soleados. Apuesta por los baños termales de Bath Spring, ricos en minerales que relajan, a las afueras de Charleston; por la tarde recorre sus calles coloniales.

Adrenalina pura

3- Caicos del Sur, ideal para el ecoturismo, conocida localmente como the Big South, ofrece estancias salpicadas de lujo rústico. Su atractivo principal es el buceo en The Wall, una caída vertical submarina que pasa de 10 a 2 mil metros de profundidad; en esta temporada permite ver tiburones de arrecife, matarratas águila y tortugas marinas. Bell Sound, es ideal para remar en kayak mientras observas mantarrayas baby, tiburones limón y hasta los rosados flamencos al amanecer. Otra experiencia única es practicar esnórquel junto a amigables tiburones gata. Plandon Cay Cut, posee paisajes espectaculares gracias a sus bancos de arena que se unen a canales de aguas profundas que producen diferentes tonalidades de azul, especialmente durante la marea baja.