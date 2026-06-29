Civitatis lanza free tour benéfico para apoyar a damnificados por terremoto en Venezuela

Civitatis anunció una iniciativa solidaria para apoyar a las personas afectadas por el doble terremoto registrado en distintas regiones de Venezuela. La plataforma puso en marcha el Free tour benéfico por Venezuela, una campaña de recaudación de fondos dirigida a quienes desean colaborar desde cualquier parte del mundo.

A diferencia de una actividad turística tradicional, esta propuesta funciona como una “fila cero”. Es decir, los usuarios no reservan un recorrido presencial, sino que realizan una aportación económica que se destinará a los damnificados por el desastre natural.

¿A dónde irán las donaciones de Civitatis?

De acuerdo con la compañía, la totalidad de los fondos recaudados será entregada a We Love Foundation, organización encargada de canalizar la ayuda hacia las personas y zonas más afectadas.

La iniciativa pondrá especial atención en áreas impactadas como La Guaira, señalada como uno de los puntos más golpeados por el sismo. El objetivo es que los recursos lleguen de forma directa y eficaz a quienes perdieron viviendas, medios de vida o requieren apoyo urgente.

Civitatis informó que hará público el balance final de la recaudación y transferirá la totalidad de los fondos acumulados a la fundación aliada este mismo fin de semana.

¿Cómo colaborar con el free tour benéfico por Venezuela?

Las personas interesadas pueden participar mediante una donación dentro de la campaña habilitada por Civitatis. El mecanismo busca facilitar una vía rápida y accesible para que usuarios de distintos países se sumen a la ayuda humanitaria.

Enrique Espinel, COO de Civitatis, señaló que ante una catástrofe de esta magnitud la prioridad es la solidaridad y una respuesta ágil. También destacó que Venezuela cuenta con un patrimonio importante y una comunidad amplia en el extranjero que busca apoyar al país en este momento.

Con esta acción, Civitatis utiliza su plataforma para ampliar el alcance de las donaciones y facilitar la participación de viajeros, usuarios y personas interesadas en colaborar.

La campaña se suma a los esfuerzos de apoyo para las comunidades afectadas por el terremoto en Venezuela y permite que cada aportación llegue a través de una organización aliada.