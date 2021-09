Harmonious: una oda musical a Disney y al mundo

Comparte este contenido











Orlando, Florida.- Simplemente, conmovedor. Así fue nuestra experiencia en la revelación de Harmonious, un show totalmente mágico que tiene como meta lucir de una forma diferente diversas bandas sonoras de películas de Disney, reinventadas por músicos de todo el mundo.

Esta fiesta musical está disponible oficialmente desde el 1º de octubre en EPCOT, aunque INVERTOUR pudo disfrutarlo antes de todo el público.

Se trata de una de las actividades hechas por Walt Disney World Resort para celebrar el 50 aniversario del mismo, y que retoma 15 canciones reimaginadas por 240 artistas de todo el mundo, incluidos músicos, compositores, arreglistas, vocalistas y más. En total, la música fue interpretada y grabada a través de más de 110 sesiones en nueve países diferentes.

La música se sincroniza con fuentes y luces en movimiento con coreografía, láseres, fuegos artificiales y más pirotecnia que irrumpen espectacularmente por encima y alrededor de World Showcase Lagoon.

Harmonious también es un homenaje a la transformación, elemento vital en EPCOT, el parque temático de Disney dedicado a los logros humanos y el compañerismo entre las naciones.

“La música es el corazón de cualquier celebración, y la de Disney toca la vida de las personas a través de poderosas melodías y letras memorables que son inspiradoras, en cualquier idioma”, dijo Steven Davison, director Creativo Ejecutivo de Disney Live Entertainment. “La fuerza impulsora de ‘Harmonious’ es la música, con voces del mundo que se unen para compartir canciones atemporales de Disney”.

Los asistentes disfrutarán de temas como “How Far I’ll Go” de “Moana” y “Go the Distance” de “Hercules” interpretada por el finalista de “American Idol” y tres veces nominado al GRAMMY, Danny Gokey, junto con los vocalistas Elisha Garrett y Ninet Tayeb; “Dig a Little Deeper” de “The Princess and the Frog”con Bryson Camper y los legendarios artistas gospel Karen Clark Sheard y Kierra Sheard. Y, atención mexicanos, porque nuestra película favorita, “Coco” de Disney y Pixar, es interpretada por el artista puertorriqueño Luis Fonsi, protagonista de varios éxitos mundiales, incluido “Despacito”, y la galardonada cantante y compositora mexicana Joy.

