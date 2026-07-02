El eclipse de agosto dispara reservas aéreas

Un fenómeno celestial y la trayectoria de su sombra lunar están dictando el comportamiento de compra y la ocupación en las regiones más privilegiadas del mapa europeo en el próximo mes de agosto.

La búsqueda de experiencias únicas redefine los flujos turísticos internacionales. La plataforma Amadeus Travel Intelligence revela que la demanda de vuelos hacia los destinos ubicados en la trayectoria del esperado eclipse solar total de agosto de 2026 creció un 25 % interanual en comparación con el mismo periodo de 2025. Este fenómeno histórico, que no se avistaba en la España peninsular desde hace más de 120 años, genera picos de alta demanda en ventanas muy cortas de tiempo.

Pasajeros en solo y parejas, los adeptos

El perfil del consumidor, por el fenómeno astrológico, revela que las escapadas cortas de uno a cinco días crecieron un 57 %, mientras que los viajes en solitario subieron un 48 % y los grupos de dos personas crecieron un 18 %, capturando el 40 % del total de viajeros.

Las herramientas de medición de Amadeus Demand360® señalan que la ocupación general en España e Islandia subió un 16 % para la semana del 9 al 16 de agosto. Los ingresos hoteleros muestran un excelente comportamiento, reflejado en un aumento del 36 % en la tarifa media diaria.

3 ciudades al alza

Los reportes de Amadeus Air Visitors identifican tres terminales aéreas en España que concentran el mayor interés del turismo internacional:

1.El aeropuerto de Bilbao destaca con un repunte histórico del 366 % en operaciones vacacionales. Combina arquitectura moderna, espacios verdes y una gastronomía vasca de primer nivel.

Actividades sugeridas: Dedica un día a recorrer el emblemático Museo Guggenheim Bilbao con una arquitectura de titanio y colecciones de arte contemporáneo. Otros imperdibles son Teatro Arriaga, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Funicular Artxanda con vistas panorámicas y prueba delicias en una ruta de pinxtos por la ruta del casco viejo.

2.La región de Asturias se eleva un 292 % en comparación con las métricas del verano anterior. Sobresale por sus escenarios verdes y montañosos con una costa espectacular, famosa por su sidra.

Actividades sugeridas: Realizar senderismo en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Descubre el pintoresco pueblito de Cangas de Onís con su puente romano sobre el río Sella o déjate cautivar por Cudillero, con esencia pesquera y casas de colores que descienden hacia el mar. En la Rasa de San Telmo encontrarás el Museo Jurásico de Asturias, se alza impresionante a 155 metros sobre el nivel del mar en la costa, con una muestra didáctica que muestra la evolución de la Tierra desde sus inicios.

3.Valencia consolida su atractivo con un 137 % de incremento en reservas aéreas. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, diseñada por el arquitecto futurista Santiago Calatrava, la define; incluye varios días para visitarla.

Actividades sugeridas: Alberga tesoros en su centro histórico como las Torres de Serrans, una de las puertas fortificadas y las Torres de Quart, testigos de su expansión en el siglo XV, ofrecen una visión de su pasado medieval.

La Catedral de Valencia tiene una arquitectura impresionante. Por supuesto, no puedes dejar de comer paella valenciana en restaurantes entre arrozales y a la orilla de la playa de la Malvarrosa.