Por $238 mil dólares por persona, Four Seasons propone una odisea que ninguna aerolínea comercial ofrece: 23 días, ocho destinos, además de un jet privado que aguarda mientras tú disfrutas de una noche de descanso reparador en sus hoteles.

Coastline & Culture, despegará del 6 al 26 de mayo de 2028, únicamente 48 viajeros tendrán la oportunidad de conectar con diferentes lugares, enigmáticos y culturales, en una sola travesía. Desde San Francisco hasta Hampshire, cada parada está diseñada para invitar a descubrir y de paso crear momentos excepcionales.

San Francisco y Seúl

Una noche en el Four Seasons Hotel San Francisco abre el viaje. El jet, en el debut de la propiedad en rutas áreas, se dirigirá hacia el Pacífico con punto a Seúl, donde una visita inmersiva al Templo Jingwansa acercará a los pasajeros a las tradiciones espirituales coreanas en un entorno de calma.

Hangzhou y Shanghái

El vuelo continúa hacia el este de China, en Hangzhou una experiencia privada los aguardará con maestros del té en la plantación Meijiawu, se combina con la visita al Templo Jinshan. Al día siguiente, los espera una excursión de un día a Shanghái, guiada por el historiador Patrick Cranley, revelará diferentes versiones de la ciudad.

Sri Lanka

Aquí gozarán de una visita a una finca privada para aprender sobre el proceso completo de la elaboración de la canela de Ceilán, verán desde la cosecha hasta la producción de aceite. El almuerzo con vistas a las colinas y la inmersión con antiguos reinos completan una jornada de paisaje e historia.

Zanzíbar

El Four Seasons Resort Zanzibar, será la base para conocer la herencia suajili y las tradiciones de las especias se conjugan para abrir una ventana llena de calma y aromas que cautivan el corazón.

Sharm El Sheikh

Descubrirán cómo el desierto del Sinaí se encuentra con el Mar Rojo. El Four Seasons Resort Sharm El Sheikh será el anfitrión que ofrecerá días de mar a bordo de un yate privado para contemplar la costa desde otra perspectiva.

Cap Ferrat y Cannes

El Grand-Hôtel du Cap-Ferrat brindará la elegancia de la Riviera. Una excursión en yate privado hasta Cannes añade al itinerario tiempo para una exploración costera relajada.

Hampshire parada final

El Four Seasons Hotel Hampshire cierra el itinerario con acceso exclusivo al Palacio de Hampton Court y la calma de la campiña inglesa.

Detalles que elevan el lujo

Un chef ejecutivo sirve los alimentos a bordo del Airbus A321 Neo-LR, cuyos asientos se convierten en cama. En la tripulación también va un concierge para ayudar a organizar actividades y un médico de viaje, que acompañan cada etapa. Las comidas están incluidas desde la cena de bienvenida hasta el desayuno final.

Algunos de los hoteles que se tocarán son nuevos como: el Four Seasons Hotel San Francisco, el Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake, el Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, el Four Seasons Hotel Hampshire y el Four Seasons Resort Zanzibar, que abrirá próximamente.

Coastlines & Culture no es una suma de destinos. Es una secuencia de costas y culturas que cautivan conforme se avanzan en la travesía.