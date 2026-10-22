¡United celebra 60 años de volar a México! Anunciando más rutas para 2027

Así es, United Airlines festejó con bombo y platillo su primera incursión en México, que ocurrió un 15 de diciembre de 1966. El vuelo inaugural consistió en un vuelo que conectó a las ciudades de Houston y Monterrey. Hoy celebró seis décadas de trabajo en nuestro país con un exclusivo encuentro que reunió a socios comerciales, clientes, representantes del sector turístico y parte de su equipo. Durante el evento, la aerolínea repasó su trayectoria y adelantó algunos de los pasos que prepara para ampliar su red.

Adriana Ortiz, Sales Manager de United, destacó que la historia de la compañía en México también se construyó a partir de las relaciones con clientes, colegas y socios. La ejecutiva señaló que la intención es mantener ese crecimiento conjunto y sumar nuevas conexiones.

United opera en 24 ciudades de México

Rolf Meyer, director de United para México, Centroamérica y el Caribe, y gran anfitrión de esta velada, explicó que México representa la nación con mayor número de operaciones fuera de Estados Unidos.

Actualmente, United llega a 24 ciudades mexicanas y supera los 550 vuelos semanales. La red se amplía con la incorporación de Tuxtla Gutiérrez, que se convertirá en el destino número 25.

La nueva ruta conectará Tuxtla Gutiérrez con Houston y, de acuerdo con Meyer, United será la única línea aérea estadounidense con este servicio. Para 2027, prevé una séptima frecuencia entre Monterrey y Houston. A esto se suma el regreso del vuelo diario entre Chihuahua y esta ciudad texana. Con la reciente apertura de la nueva oficina de venta de boletos en Monterrey, ubicada en avenida Fundadores, en Valle Oriente.

También trabajan en la renovación de espacios aeroportuarios relacionados con su operación y mantiene una plantilla cercana a los mil empleados distribuidos en diferentes ciudades del país.

Houston mantiene una relación clave con México

El evento contó con la participación del gran Jorge Franz, Senior Vice President of Tourism and Industry Relations for Houston First Corporation, pieza clave y muy importante de esta celebración, -y quien sólo viajó desde Houston en exclusiva para estar presente en este festejo-. Él, indicó que más de 2 millones de mexicanos visitaron Houston durante el año anterior y generaron una derrama económica superior a $600 millones de dólares.

Además de las compras, Houston prepara una agenda con nuevos atractivos. Entre ellos se encuentra una exposición de Marvel en el Museo de Ciencias Naturales, prevista a partir del 18 de diciembre, así como el Rodeo de Houston en marzo.

Tecnología y lealtad

La línea aérea presentó parte de sus herramientas para pasajeros, como su aplicación móvil, actualizaciones en tiempo real, rastreo de equipaje y ConnectionSaver, sistema que busca facilitar algunas conexiones.

Doreen Burse, vicepresidenta de Worldwide Sales de United, subrayó el papel de las relaciones comerciales dentro de la historia de la empresa y recordó que celebraron 100 años de operaciones en 2026.

United mantiene su programa MileagePlus y una alianza con Banorte en México, que permite transformar compras en beneficios relacionados con viajes.

Con 60 años de presencia en el país, la compañía entra a una nueva etapa con más rutas, frecuencias y conexiones entre México y Estados Unidos, con Houston como uno de los puntos centrales de su red.

Este cumpleaños se celebró con un brindis de honor por el éxito obtenido, con Rolf Meyer y absolutamente todo su equipo de trabajo, y luego procedió a compartir el bello pastel conmemorativo… ¡Felices 60 años United!